Об этом сообщила журналистка телеканала CNN Хейли Бритцки со ссылкой на свои источники в своей публикации в соцсети Х.

Смотрите также Президент Чехии скептически оценивает перспективу быстрого мира в Украине

Кто войдет в делегацию США?

Хейли Бритцки 16 февраля со ссылкой на источники сообщила, что в состав американской команды в Женеве присоединились министр армии Соединенных Штатов Дэн Дрисколл и командующий армией США в Европе Алекс Гринкевич.

Мы остаемся оптимистами и с нетерпением ждем решения конфликта,

– сказал собеседник.

Известно, что Дэн Дрисколл и Алекс Гринкевич не впервые приобщаются к мирному процессу. Ранее они участвовали в трехсторонних переговорах в Абу-Даби, а также во встрече украинской и американской делегации в Майами.

К слову, пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Диана Давитян в комментарии журналистам сообщила, что переговоры в Женеве, которые ожидаются уже 17 февраля начнутся ориентировочно в обеденное время.

Справочно. Делегацию России возглавит Владимир Мединский, а Украины – Рустем Умеров. Также с нашей стороны будут присутствовать Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Что ожидать от переговоров?