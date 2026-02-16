Об этом он сказал в интервью Odkrytо.

Как Павел оценивает вероятность скорого завершения войны в Украине?

Отвечая на вопрос о перспективах переговоров, чешский президент отметил: все зависит от ожиданий.

Вероятно, все зависит от того, какие у нас ожидания. Если кто-то ожидал, что удастся достичь согласия между Украиной, европейскими государствами, Соединенными Штатами и Россией в каком-то коротком временном горизонте, то это, безусловно, было наивно,

– сказал президент Чехии.

В то же время Павел отметил, что сам факт сближения позиций Киева, европейских столиц и Вашингтона является положительным сигналом. По его словам, несмотря на противоречивые заявления с разных сторон в предыдущие месяцы, сейчас подходы партнеров стали значительно более согласованными.

Ключевой вопрос, по мнению президента Чехии, заключается в готовности России принять условия, которые поддерживают Украина, Европа и США.

Россия пока что не проявила особой готовности к переговорам и компромиссам. Она, по-прежнему, настаивает на своих максималистских целях - как в части ограничений Украины и ее будущего в сфере безопасности, так и, прежде всего, в вопросе территории,

– отметил он.

Павел также подчеркнул, что для достижения результата необходимо сохранять политическое, экономическое и финансовое давление на Россию, параллельно продолжая поддержку Украины. По его словам, исторический опыт свидетельствует: переговоры имеют шанс на успех лишь тогда, когда обе стороны находятся в относительно равных позициях. Если же одна из сторон чувствует преимущество, она скорее будет затягивать конфликт, чем соглашаться на уступки.

