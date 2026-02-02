Об этом сообщает чешское издание IDNES.

Какова цель протеста?

В центре Праги 1 февраля состоялся многотысячный митинг граждан в поддержку президента Чехии Петра Павела на фоне острого конфликта с одной из коалиционных партий.

Акцию на Староместской и Вацлавской площадях организовала общественная организация Milion chvilek. Активисты объявили о сборе миллиона подписей в поддержку действующего главы государства, чтобы впоследствии провести еще большую акцию "в месте, где все смогут поместиться". За первый день кампании удалось собрать 600 тысяч подписей.

Организаторы сообщили, что мирную акцию поддержало около 80 – 90 тысяч граждан. Люди вышли с плакатами, на которых выражали солидарность Павлу, а также осуждали позицию главы коалиционной партии "Автомобилисты за себя" Петра Мацинки и ее почетного лидера Филиппа Турека.

Участники акции скандировали: "Нас ждет война с Туреком", "Мацинка, с угрозами иди к черту, а не в политику". Глава общественной организации Микулаш Минарж призвал митингующих "не смотреть молча на разрушение Чешской Республики" и выходить на площади во всех городах 15 февраля. Кроме того, он провел параллели со сменой власти в соседней Словакии после возвращения к управлению государством Роберта Фицо, подчеркнув, что Чехия не повторит такого сценария.

"Мы в Чехии не сделаем такой же ошибки. Мы считаем, что для этой страны есть надежда",

– заявил Минарж.

Также он призвал граждан присоединиться к акции в поддержку Украины, которая состоится 21 февраля, накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России.

Среди протестующих 1 февраля были замечены ведущие чешские политики, а именно: экс-глава МВД, лидера партии "Мэры и независимые" Вита Ракушана, лидера Гражданской демократической партии и экс-министра транспорта Мартина Купку, лидера Пиратской партии Зденека Гржиба.

Что этому предшествовало?

В Чехии разгорелся громкий политический скандал между президентом Павелом и министром иностранных дел. Причиной стали сообщения Мацинки, в которых он, по словам главы государства, пытался давить на Петра Павела из-за его отказа включать в правительство скандального Филиппа Турека.

Известно, что Турек фигурировал в расследованиях из-за высказываний гомофобного, расистского и антисемитского характера.

Опубликованные президентом переписки свидетельствуют о том, что глава МИД фактически угрожал Павелу политическими последствиями, если тот не изменит своей позиции.

После заявлений главы государства в оппозиции заговорили о необходимости отставки министра иностранных дел.