Про це повідомляє чеське видання IDNES.

Яка мета протесту?

У центрі Праги 1 лютого відбувся багатотисячний мітинг громадян на підтримку президента Чехії Петра Павела на тлі гострого конфлікту з однією з коаліційних партій.

Акцію Староміському та Вацлавському майданах організувала громадська організація Milion chvilek. Активісти оголосили про збір мільйона підписів на підтримку чинного голови держави, аби згодом провести ще більшу акцію "у місці, де всі зможуть поміститися". За перший день кампанії вдалось зібрати 600 тисяч підписів.

Організатори повідомили, що мирну акцію підтримало близько 80 – 90 тисяч громадян. Люди вийшли з плакатами, на яких висловлювали солідарність Павелу, а також засуджували позицію очільника коаліційної партії "Автомобілісти за себе" Петра Мацінки та її почесного лідера Філіпа Турека.

Учасники акції скандували: "Нас чекає війна з Туреком", "Мацінка, з погрозами йди до біса, а не в політику". Очільник громадської організації Мікулаш Мінарж закликав мітингувальників "не дивитись мовчки на руйнування Чеської Республіки" та виходити на майдани у всіх містах 15 лютого. Крім того, він провів паралелі зі змінами влади у сусідній Словаччині після повернення до управління державою Роберта Фіцо, наголосивши, що Чехія не повторить такого сценарію.

"Ми у Чехії не зробимо такої ж помилки. Ми вважаємо, що для цієї країни є надія",

– заявив Мінарж.

Також він закликав громадян долучитись до акції на підтримку України, яка відбудеться 21 лютого, напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Серед учасників протесту 1 лютого було помічено провідних чеських політиків, а саме: ексглаву МВС, лідера партії "Мери й незалежні" Віта Ракушана, лідера Громадянської демократичної партії та ексміністра транспорту Мартіна Купку, лідера Піратської партії Зденека Гржиба.

Що цьому передувало?

У Чехії розгорівся гучний політичний скандал між президентом Павелом та міністром закордонних справ. Причиною стали повідомлення Мацінки, у яких він, за словами очільника держави, намагався тиснути на Петра Павела через його відмову включати до уряду скандального Філіпа Турека.

Відомо, що Турек фігурував у розслідуваннях через висловлювання гомофобного, расистського та антисемітського характеру.

Опубліковані президентом листування свідчать про те, що очільник МЗС фактично погрожував Павелу політичними наслідками, якщо той не змінить своєї позиції.

Після заяв очільника держави в опозиції заговорили про необхідність відставки міністра закордонних справ.