Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Читайте також "Вже час порушувати правила": найцікавіше із зустрічі Зеленського та Петра Павела
Чи отримає Україна чеські літаки?
19 січня Петр Павел провів переговори з папою Римським Левом XIV у Ватикані. Згодом, під час пресконференції, він висловився про військову допомогу Україні та відкинув побоювання.
Якщо ви подивитеся на тенденції, які сьогодні виявляються, то, з одного боку, це солідарність, а з іншого – егоїзм. Боюся, що цим рішенням ми наближаємося радше до егоїзму, ніж до солідарності,
– пояснив президент Чехії.
Раніше під час свого візиту до України Петер Павел заявив, що Чехія може передати Україні кілька навчально-бойових літаків L-159. За словами експертів, ці літаки досить ефективні з погляду ураження "Шахедів": вони можуть літати низько та мати багато точок для навіски озброєння.
Однак ініціативу президента різко розкритикували представники владної коаліції Чехії.
Прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш заявив, що чеська армія потребує літаків і тому їх неможливо надати. Противники військової допомоги також вирішили блокувати продаж Україні L-159.
Військова допомога Україні: останні новини
Фінляндія підготувала для України 31-й пакет оборонної допомоги. Відповідне рішення президент країни ухвалив за поданням Державної ради 16 січня 2026 року. Вартість спроможностей, що відправляються цього разу, становить близько 98 мільйонів євро.
Нещодавно Володимир Зеленський повідомив про надходження "серйозного пакета" ракет для ППО в Україну.
За його словами, протягом повномасштабної війни в Україну передали багато різних систем, проте для їхнього використання потрібні регулярні поставки ракет.