Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Чи отримає Україна чеські літаки?

19 січня Петр Павел провів переговори з папою Римським Левом XIV у Ватикані. Згодом, під час пресконференції, він висловився про військову допомогу Україні та відкинув побоювання.

Якщо ви подивитеся на тенденції, які сьогодні виявляються, то, з одного боку, це солідарність, а з іншого – егоїзм. Боюся, що цим рішенням ми наближаємося радше до егоїзму, ніж до солідарності,

– пояснив президент Чехії.

Раніше під час свого візиту до України Петер Павел заявив, що Чехія може передати Україні кілька навчально-бойових літаків L-159. За словами експертів, ці літаки досить ефективні з погляду ураження "Шахедів": вони можуть літати низько та мати багато точок для навіски озброєння.

Однак ініціативу президента різко розкритикували представники владної коаліції Чехії.

Прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш заявив, що чеська армія потребує літаків і тому їх неможливо надати. Противники військової допомоги також вирішили блокувати продаж Україні L-159.

