Про це розповіла журналістка та ведуча 24 Каналу – Софія Назаренко, додавши, що президент України також поінформував, що станом на ранок 16 січня дефіцит ракет до ППО вдалося подолати, хоча ще вночі деякі системи протиповітряної оборони залишалися без них.

Україна вибиває допомогу від партнерів

Український лідер заявив, що зараз домовлятися з союзниками про нові постачання озброєння вкрай важко. Хоча саме нині, в зимовий період, коли Росія масовано атакує мирні міста, наша держава особливо потребує військової допомоги.

Зеленський каже, що дійсно є певні правила щодо постачання ракет, країни мають обмеження: скільки ракет вони можуть передати, скільки повинно залишатися на складах. Але Володимир Зеленський каже, що напевно вже настав час порушувати ці правила,

– озвучила ведуча 24 Каналу.

Президент України заявив, що зранку наша держава отримала вагомий пакет допомоги, але він наголосив, що це досягається великими зусиллями, на жаль, кров'ю і життями українців. Зі слів Зеленського, цю допомогу від союзників доводиться вибивати, розуміючи скільки на складах у кожної країни цього всього є в достатній кількості. Однак є усвідомлення й того, що існує внутрішнє законодавство, яке обмежує ці країни у питанні постачань зброї.

Сьогодні допомагати Україні в напрямку енергетичних проблем намагається Чехія. Президент країни Петр Павел повідомив, що його держава на постійній основі передає мобільні котельні, генератори, когенераційні установки.

Зеленський підкреслив, що після масованих російських обстрілів енергетики намагаються відновити обладнання, робота над цим триває щоденно. Де саме вдалося вже вдалося покразити ситуацію, президент не став озвучувати в цілях безпеки.

Чехія обіцяє, що ЗСУ не залишаться без зброї

Також лідери обговорювали на сьогоднішній зустрічі спільне виробництво дронів-перехоплювачів, артилерії. Україна зі свого боку порушила питання програми PURL (військово-технічна програма НАТО і США для постачання зброї Україні) та збільшення внесків з боку європейських країн. Зеленський наголосив, що наша держава сподівається, що Європа залишатиметься такою ж активною в цьому напрямку, якою була в попередні роки.

Петр Павел приїхав до Києва з новинами про те, що Чехія продовжує забезпечувати чеську артилерійську ініціативу і планує зберігати той рівень допомогти в її межах, який був раніше. Він наголосив, що українське військо не залишиться без боєприпасів. Лідер також озвучив, що Чехія не може надати в найближчому часі літаки, які ефективні проти дронів. Однак запевнив, що сподівається, що це питання вдасться розв'язати.

Мирні переговори: українська делегація прямує в США

На зустрічі двох президентів було порушено і питання мирних переговорів. Зеленський відповів Трампу, який нещодавно висловився, що начебто Росія готова до миру, а Україна – ні. Лідер нашої держави наголосив, що як раз українська сторона, як ніхто інший, зацікавлена у завершенні бойових дій. А от Кремль зриває будь-які домовленості, зокрема у в напрямку обміну військовополоненими.

Президент Чехії підтримав у цьому твердженні Зеленського і також заявив, що Україна готова рухатися в напрямку мирного врегулювання, а також до того, аби піти на болючі для себе поступки. А от єдина, хто не хоче підписувати мирну угоду – це Москва.

Зараз українська делегація, як розповів Зеленський, прямує до США, де будуть доопрацьовуватися два документи: щодо гарантій безпеки й так званий проєкт процвітання України (передбачає виділення 800 мільярдів доларів). Отримати ці кошти наша держава зможе тільки після припинення бойових дій. Зеленський підсумував, що підписати ці документи українська сторона готова, однак потрібне погодження американців.

Наразі Україна продовжує отримувати від ЄС 90 мільярдів євро. Ці кошти розраховані на 2 роки. Наша держава їх спрямовує на закупівлю зброї. Коли війна завершиться, вони будуть націлені на відновлення України.

Візит президента Чехії до України: що відомо?