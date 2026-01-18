Яку допомогу Україна отримає від Фінляндії?

Вартість спроможностей, що відправляються цього разу, становить близько 98 мільйонів євро, пише 24 Канал з посиланням на відомство Фінляндії.

Читайте також Залишились найважчі 5 відсотків, – Стубб про мирні переговори

Загалом Фінляндія вже передала Україні оборонних матеріалів на суму 3,1 мільярда євро.

Цього разу ми у прискореному режимі сформували пакет, який допомагає відповісти на найкритичніші потреби поточного моменту,

– сказав міністр оборони Антті Хяккянен.

Він розповів, що також програма закупівель на допомогу України від вітчизняної оборонної промисловості цього року просувається за планом. Наголошується, що Фінляндія продовжує підтримувати Україну оборонними матеріалами, адже це найефективніший спосіб сприяти встановленню справедливого миру.

Важливо! З оперативних міркувань, та з метою забезпечення безпечної доставки допомоги, детальніша інформація щодо змісту, способу постачання чи графіка не розголошується.

Нагадаємо, що 30-й пакет підтримки для України Фінляндія надала ще у жовтні 2025 року. Про це повідомили у Міністерстві оборони країни.

Вартість постачань за минулим пакетом військової допомоги становить близько 52 мільйонів євро.

Водночас у Міноборони Фінляндії тоді теж не поділилися подробицями про зміст військової допомоги, яка надана у 30-му пакеті. Також не публікували ні спосіб, ні час його доставки з оперативних причин.

Зверніть увагу! Однак відомо, що під час ухвалення рішення про допомогу враховували як потреби України, так і ресурси Збройних сил Фінляндії.

Що ще відомо щодо Фінляндії?