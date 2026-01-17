Що відомо про допомогу від Німеччини?

Кошти спрямують на зимову та енергетичну підтримку України. Деталі повідомив у мережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга у п'ятницю, 16 січня, передає 24 Канал.

За словами Сибіги, нову допомогу від Німеччини спрямують на зміцнення систем опалення й теплопостачання України – з акцентом на прифронтові регіони.

Ця допомога дозволить забезпечити нашим громадянам тепло та захист… Ми цінуємо незмінну солідарність Німеччини,

– додав дипломат.

Нагадаємо, для підтримки в покращенні енергетичної ситуації Україна скликає "Енергетичний Рамштайн". За дорученням Володимира Зеленського МЗС веде переговори з усіма партнерами щодо додаткових внесків.

Зверніть увагу! Напередодні міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив про виділення Україні 400 мільйонів доларів – на підтримку нагальних потреб цієї зими.

Яка ситуація в енергосистемі зараз?