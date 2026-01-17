Что известно о помощи от Германии?

Средства направят на зимнюю и энергетическую поддержку Украины. Детали сообщил в сети Х министр иностранных дел Андрей Сибига в пятницу, 16 января, передает 24 Канал.

По словам Сибиги, новую помощь от Германии направят на укрепление систем отопления и теплоснабжения Украины – с акцентом на прифронтовые регионы.

Эта помощь позволит обеспечить нашим гражданам тепло и защиту... Мы ценим неизменную солидарность Германии,

– добавил дипломат.

Напомним, для поддержки в улучшении энергетической ситуации Украина созывает "Энергетический Рамштайн". По поручению Владимира Зеленского МИД ведет переговоры со всеми партнерами о дополнительных взносах.

Обратите внимание! Накануне министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о выделении Украине 400 миллионов долларов – на поддержку насущных потребностей этой зимой.

