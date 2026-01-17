Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, что атаки на инфраструктуру являются лишь частью более широкого плана. По его словам, Кремль делает ставку на комплексное давление, которое должно работать именно по украинцам.

Как Кремль ведет войну на истощение против Украины?

Кузан объяснил, что на фронте Россия не смогла достичь того, на что рассчитывала во время наступления. По его словам, врагу не удалось сломать оборону и выйти на прорыв, который дал бы возможность двигаться без серьезных препятствий. Зато Москва, по этой оценке, перешла к стратегии тотальной войны на истощение, где боевые действия являются лишь частью более широкого замысла.

Это стратегия тотальной войны на истощение, где боевые действия на фронте являются лишь частью большей войны,

– сказал Кузан.

Он отметил, что в такой логике ключевая цель не только армия, а государство и общество в целом. Именно поэтому удары дальнобойным оружием по гражданской инфраструктуре, атаки на энергетику и попытки создать гуманитарный кризис, по его словам, имеют одну главную цель – сломать устойчивость украинцев.

Удары по гражданской инфраструктуре имеют главную цель – сломить сопротивление украинцев,

– отметил Кузан.

В то же время он добавил, что Россия, по его мнению, уже вышла на предел своих возможностей в производстве и ресурсах, и существенно нарастить их в ближайшее время не сможет. При условии сохранения устойчивости украинской обороны это дает шанс удержать врага на фронте, но борьба переносится и в плоскость выдержки тыла.

Россия давит через пропаганду и попытки раскола общества

Кузан объяснил, что удары по инфраструктуре Кремль усиливает информационной атакой. По его словам, одновременно разгоняют темы о "мире любой ценой", подстрекают ненависть к государственным институтам и пытаются столкнуть людей между собой.

Все это в комплексе направлено на украинца, на человека,

– сказал Кузан.

Он добавил, что логика проста: если человек долго сидит в холоде и темноте да еще и постоянно видит вбросы из российских источников, у него должны сформировать ощущение безысходности. Новости о тактических продвижениях на фронте в этой схеме, по его словам, используют как психологическое давление, чтобы убедить украинцев и европейцев, якобы "все решено".

Фронт держится, но тыл должен упасть по замыслу россиян,

– отметил он.

Кузан отметил, что в такой войне важно не подхватывать навязанные нарративы и не усиливать их эмоциональными репостами. По его мнению, устойчивость тыла напрямую влияет на устойчивость обороны, поэтому информационный фронт для Кремля не менее важен, чем боевые действия.

Что известно о мирных переговорах?