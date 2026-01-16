Об этом 24 Каналу рассказал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, отметив, что захватить всю Донецкую область до 1 апреля – это чрезвычайно сложная задача для врага. Стоит учитывать, что они постоянно ставят эти планы. И ни разу их не осуществили.

Почему нужно всерьез воспринимать намерения врага?

По словам Жорина, хоть план может казаться нереалистичным, но оккупанты все равно будут пытаться его достичь. Поэтому эти намерения нужно воспринимать всерьез.

На сегодня враг наступает во всей полосе Третьего армейского корпуса. В оккупантов каждый день огромные потери.

Это вот эти абсолютно дебильные ежедневные штурмовые действия, которые не дают им никакого результата. При этом они несут постоянные потери. Уже африканцев к этому привлекают. Там очень много их в плен попадает. Это говорит о том, что у них есть внутри проблемы, какие бы планы они себе там не ставили,

– отметил Жорин.

