Несмотря на ухудшение погодных условий и похолодание, начало года на фронте было крайне тяжелым. Российские войска существенно усилили штурмовые действия в районе города Гуляйполе в Запорожской области. Также тяжелые бои идут в Покровске и Мирнограде, возле Константиновки, в Волчанске, вблизи Купянска и Лимана и в направлении Краматорска.

Россияне не сбавляют темпов наступательных действий на ключевых направлениях и при этом атаки происходят по всей линии фронта.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 5 по 11 января 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP

Динамика боевых действий на фронте

По сравнению с декабрем 2025 года, количество атак на фронте возросло. Не в последнюю очередь – из-за ухудшения погодных условий, которое используют россияне в свою пользу. Особенно возросло количество атак в районе Гуляйполя. 5 и 6 января количество атак там превышало количество штурмов в районе Покровска. При том, что последний почти год остается направлением, на который приходится больше всего вражеских атак.

В течение прошлой недели россияне совершили 1 411 штурмовых действий. По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 333 атаки;

Гуляйпольское – 249 атак;

Константиновское – 129 атак;

Александровское – 106 атак;

Лиманское – 95 атак;

Харьковское – 73 атаки;

Купянское – 55 атак;

Славянское – 27 атак;

Ореховское – 19 атак;

Краматорское – 17 атак;

Сумское – 12 атак;

Приднепровское – 11 атак.

Несмотря на атаки линия соприкосновения не потерпела изменений на Купянском, Лиманском, Славянском, Александровском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках поговорим далее.

Россияне, вероятно, оккупировали Андреевку

В начале прошлой недели аналитики DeepState сообщили, что российские захватчики повторно оккупировали село Андреевка в Сумской области. В то же время группировка войск "Курск" опровергла эту информацию.

Точно известно, что в Сумской области идут тяжелые бои, враг активно пытается применять дроны, когда это позволяют погодные условия и проводит штурмовые действия.





Ситуация в Сумской области / Карта DeepStateMAP

Враг продвигается в Волчанске

Тяжелые бои идут на севере Харьковской области, эпицентром которых является город Волчанск, который еще в 2024 году уничтожили россияне. Сейчас враг прилагает все усилия для полной оккупации города. На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться к южным окраинам в направлении Вильчи. Фактически, гарнизон Волчанска сейчас разделен российскими войсками, которые вклинились по центру.

Полностью под контролем Украины остаются восточные окраины города, около половины – оккупировано, остальные в серой зоне.





Ситуация в Волчанске / Карта DeepStateMAP

Россияне нацелились на Краматорск

Славянск и Краматорск – крупнейшие города Донбасса, которые остаются под контролем Украины и являются важными целями для врага, который стремится к полному захвату региона. После захвата Северска угрозы для Славянска стали большими, однако враг пока уменьшает активность на этом участке.

В то же время увеличивается вражеская активность на Краматорском направлении. Враг пытается захватить Часов Яр и параллельно атакует севернее города в направлении Дружковки и Краматорска.

Россияне на прошлой неделе продвинулись в районе сел Марково, Новомарково и Майское. Расстояние от фронта до Краматорска сейчас менее 15 километров. До Дружковки – 13.





Ситуация на Краматорском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Константиновском направлении

Россияне пытаются создать так называемые клешни вокруг Константиновки, однако Силы обороны всячески препятствуют этим планам. В то же время все же враг имеет определенные продвижения.

На прошлой неделе россияне полностью закрепились к югу от Клебан-Быцкого водохранилища. Северный берег водохранилища – в серой зоне.

Также враг продвинулся в районе Русиного Яра.





Ситуация на Константиновском направлении / Карта DeepStateMAP

Что происходит на Покровском направлении?

Покровское направление остается одним из самых тяжелых. Сначала поговорим о ситуации в районе Покровска и Мирнограда. Там бои продолжаются в северных частях городов. Враг дошел до северных окраин Покровска и даже закрепился севернее города. В то же время в Мирнограде россияне не продвинулись, хотя абсолютное большинство города оккупировано врагом.

Несмотря на заявления врага о захвате Родинского, бои идут на окраине города, также враг продвинулся в районе села Федоровка.





Ситуация в районе Покровска / Карта DeepStateMAP

Однако внимания также стоит плацдарм в районе бывшего Добропольского выступа. Там россияне продвинулись в Шахово и в направлении Нового Шахово. Враг стремится восстановить этот плацдарм для наступления на Доброполье, Белозерское и Новодонецкое.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Битва за Гуляйполе в разгаре

Тяжелые бои идут за Гуляйполе. Гарнизону города особенно трудно, ведь после прорыва с востока и юга, на прошлой неделе российские войска прорвались и с севера. Таким образом так называемые клешни образуются не вокруг города, а в самом Гуляйполе.

Серая зона выходит уже за пределы города. Бои за Гуляйполе продолжаются, гарнизон города усиливают дополнительными подразделениями.





Ситуация в Гуляйполе / Карта DeepStateMAP

Россияне стремятся приблизиться к Запорожью

Хотя на Ореховском направлении активность врага в разы меньше, чем на Гуляйпольском, однако здесь есть свой проблемный участок – район Степногорска. Ранее серая зона расширилась уже до Малокатериновки. Из-за этого была объявлена обязательная эвакуация прилегающих к Запорожью сел, например, Кушугум, откуда вывезли 19 детей.

На прошлой неделе россияне продвинулись в районе Приморского на побережье бывшего водохранилища. Расстояние от фронта до южных окраин Запорожья – 18 километров.





Ситуация в Запорожской области / Карта DeepStateMAP

