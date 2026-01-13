В течение 2025 года украинские военные нанесли значительные потери россиянам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского в фейсбуке.
Что планировал враг?
Россия пыталась захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской области, правобережья Херсонщины и даже выйти в Одессу, чтобы отрезать Украину от моря.
Украинские военные не допустили критических прорывов врага, сорвали его планы и многократно заставляли переносить сроки спланированных операций. Благодаря самоотверженности наших воинов враг понес огромные потери. В течение года российская армия сократилась более чем на 418 тысяч человек убитыми и ранеными.
Силы обороны системно истощают врага, не давая ему возможности наращивать группировки, ведь ежемесячно уничтожается больше российских военных, чем страна-агрессор призывает. В то же время украинские войска смогли уменьшить собственные потери на 13%.
Этот год доказал: мы способны системно истощать врага и уменьшать его потенциал. Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий,
– подчеркнул Сырский.
Что известно о попытках продвижения россиян на линии фронта?
Российские подразделения 12 января вели наступательные действия на севере Сумской области, однако подтвержденных изменений линии фронта зафиксировано не было. Оккупанты также осуществляли попытки наступления на севере Харьковской области, однако продвижения вперед не достигли.
На прошлой неделе россияне провели 1 411 штурмов по всей линии фронта, больше всего – в районе Покровска и Гуляйполя. Вражеские войска имеют продвижение на Сумщине, Харьковщине, Донетчине и Запорожье.
Российские войска контролируют населенный пункт Грабовское в Сумской области, но не смогли расширить зону боевых действий. Украинские силы активно наносят удары по противнику, чтобы сдерживать его продвижение и уменьшить численность.