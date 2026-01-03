Об этом 24 Каналу рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, подчеркнув, какая ситуация в зоне его ответственности. Также ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что россияне "контролируют примерно половину Покровска" и одновременно они не могут "спокойно заходить в город", потому что все подступы к нему контролируют украинские дроны.

Куда враг направляет свои усилия в Донецкой области?

Трегубов отметил, что противник имеет одну большую амбицию – захватить Славянско-Краматорскую агломерацию.

Что происходит в Донецкой области: смотрите на карте

"Любые выходы на нее с любой стороны для него важны. Выход через Константиновку – для него важен, выход через Лиман – также, поэтому он пытается рваться со всех сторон, с которых теоретически может подойти к этой агломерации. Она является ключевым пунктом обороны всего северного Донбасса", – объяснил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил.

Стоит знать. Начальник разведки зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко отметил, что с усилением морозов изменилась тактика россиян. Враг существенно увеличил количество бронетехники, которую применяет. Из-за морозной погоды почва позволяет передвигаться россиянам довольно быстро и эффективно на тяжелой технике. Поэтому они пытаются перебросить пехоту ближе к определенным точкам до того, как их технику ликвидируют.

Он добавил, что поэтому очевидно, что наибольшие усилия россиянами будут прилагаться именно на этом направлении.

Какова ситуация на фронте?