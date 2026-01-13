Херсонское направление остается тихим с точки зрения наземных операций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Как изменилась линия фронта в Украине по состоянию на 13 января?

Российские подразделения 12 января вели наступательные действия на севере Сумской области, однако подтвержденных изменений линии фронта зафиксировано не было.

Российские войска также осуществляли наступательные операции на севере Харьковской области, однако продвижения вперед не достигли.

Российские силы продолжали атаки на севере Харьковской области, но их действия не дали результатов.

12 января войска России вели наступательные действия на направлении Великого Бурлука, однако изменений в тактической обстановке не зафиксировано.

На Купянском направлении 12 января российские войска продолжили наступление, но подтвержденного продвижения не достигли. Атаки фиксировались вблизи и в пределах Купянска, в направлении Кутковки, Петропавловки, а также в направлении Куриловки.

12 января российские подразделения осуществляли наступательные операции в направлении Боровой, однако ни одного подтвержденного продвижения вперед не произошло.

Российские войска продолжили наступательные действия на Славянском направлении, но изменений в линии соприкосновения не достигли.

В тактическом районе Константиновка – Дружковка 12 января российские силы также вели наступательные операции, однако подтвержденного продвижения зафиксировано не было.

12 января российские войска продолжили наступление на Покровском направлении, но вперед не продвинулись. Атаки происходили вблизи и непосредственно в Покровске, в районе Родинского, вблизи Затишка и Сухецкого, в районе Мирнограда, вблизи Котлиного, Удачного и Молодецкого, а также у Гришино.

11 и 12 января российские подразделения продолжали наступательные действия вблизи Новопавловки и южнее нее, в районе Филиала, однако подтвержденного продвижения не достигли.

12 января российские войска осуществляли наступательные операции на Александровском направлении, но без подтвержденных территориальных достижений.

На Гуляйпольском направлении 12 января российские силы продолжали наступление, однако продвижения вперед зафиксировано не было.

Российские войска вели наступательные действия на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений позиций не достигли.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных боевых действиях на Херсонском направлении.

