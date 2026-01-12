Соответствующие данные содержатся в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW). Детали передает 24 Канал.

Актуально Россия впервые ударила по Украине "Герань-5": ГУР показало фото БпЛА

Какова ситуация на линии соприкосновения?

На Харьковском направлении противник вел атаки северо-восточнее Харькова – в районах Прилипки, Лимана, Волчанска, Вильчи, Волчанских Хуторов и Графского, а также вблизи Большого Бурлука, Двуречанского и в направлении Колодязного. Продвижение не зафиксировано.

В то же время были обнаружены попытки проникновения российских подразделений в южной части Подолов, восточнее Купянска. По оценке, эти действия имели характер инфильтрации и не изменили линию фронта.

Россияне также активно атаковали на разных подступах к Купянску, но украинские силы удерживают позиции севернее города и на восточном берегу Оскола, не позволяя врагу форсировать реку. По оценкам, в самом Купянске может оставаться от 50 до 60 российских военных.

На Боровском направлении российские войска смогли незначительно продвинуться в районе западной части Редкодуба, южнее Боровой. В то же время продолжались атаки вблизи Богуславки, Загрызово, Грековки, Карповки, Дружелюбовки и ряда населенных пунктов южнее Боровой.

Важно! Параллельно Силы обороны Украины нанесли удар по российскому зенитному комплексу "Бук-М3" в Луганской области, что сопровождалось детонацией боекомплекта.

В Донецкой области российские войска пытались наступать на Славянском и Лиманском направлениях. Бои продолжались непосредственно в районе Лимана, а также вблизи Ямполя, Заречного, Дробышево, Ставков и Закитного.

По словам украинского командования, россияне усилили попытки проникновения малыми группами, сосредотачивая основные усилия на направлении Славянска, однако существенного продвижения достичь не смогли. В то же время фиксируются проблемы в управлении и моральном состоянии отдельных российских подразделений.

В районе Константиновки и Дружковки российские войска имели ограниченное продвижение, в частности в восточной части Константиновки. Продолжались интенсивные бои на северных, восточных и южных окраинах города, а также вблизи Часового Яра, Плещеевки и Иванополья. Противник активно применяет FPV-дроны, пытаясь поразить украинские позиции, технику и беспилотные системы.

На Добропольском направлении российские атаки в районах Кучерова Яра, Шахматного, Торецкого и Заповедного результатов не принесли. Аналогичная ситуация и на Новопавловском направлении, где бои продолжались вблизи Филиала и на подступах к Новопавловке без подтвержденного продвижения.

В районе Покровска российские войска смогли продвинуться в северной части города, в зонах, где ранее действовали диверсионно-разведывательные группы.

Какова ситуация на основных направлениях фронта: смотрите карты ISW

В то же время бои шли как в самом Покровске, так и на его флангах – в районах Родинского, Мирнограда, Котлиного и Удачного. Украинские силы отмечают высокую активность вражеских дронов, что затрудняет логистику, однако применяют средства РЭБ и противодроновые решения.

На Южном направлении, в частности в районе Гуляйполя, российские войска достигли ограниченных успехов, продвинувшись в северо-западной и центральной частях города, а также западнее Прилук.

Противник концентрирует здесь наступательные усилия, перебрасывая дополнительные подразделения, в частности десантные. В то же время в западной части Запорожской области зафиксировано локальное продвижение россиян в районе устья реки Конка, вблизи Приморского, хотя часть заявлений о захвате населенных пунктов остается неподтвержденной.

На Херсонском направлении российские войска продолжали ограниченные атаки в районе Антоновского моста без изменения линии фронта. Украинские силы, со своей стороны, нанесли удар по складу материально-технического обеспечения 49-й армии России во временно оккупированной части Херсонской области.

Что говорят украинские военные эксперты и командиры о положении на фронте?