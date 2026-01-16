В то же время прифронтовой Харьков смог лучше подготовить свою энергетическую инфраструктуру. По крайней мере об этом заявил новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль. Действительно ли это так и насколько уместны такие сравнения, разъяснил 24 Каналу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Действительно ли Киев был плохо подготовлен к блэкауту?

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова, нельзя делать подобные сравнения. Ведь прежде всего Киев в четыре раза больше город. К тому же Харьков не выполняет функции столицы, где расположены многие сотни общегосударственных учреждений, учреждений государственных компаний и тому подобное.

Также нужно сказать, что в течение последних двух месяцев Россия сконцентрировала массированные удары именно по столице. Киев – это город принятия решений.

Я думаю, что Киев действительно мог бы сделать больше. Например, увеличить количество проектов по когенерации: построить не 100 МВт, а 400 МВт. Это возможно было сделать за 4 года. Но опять же, на Киев прилетело больше ракет и "Шахедов", чем на Харьков, несмотря на то, что это прифронтовой город,

– добавил Омельченко.

Кроме того, Харьков в приоритете обеспечивают энергетикой, поскольку это прифронтовая зона. Согласно постановлению правительства, он не имеет ограничений в поставке электроэнергии, в отличие от Киева.

По словам эксперта, если бы на Харьков прилетело столько ракет и "Шахедов", как на Киев за последние два месяца и Укрэнерго ограничивало, то ситуация там была не намного лучше.

Как Киеву выйти из критической ситуации?

В Киеве жилые дома подключают к генераторам. Директор энергетических программ Центра Разумкова оценил, насколько это целесообразно.

Сейчас главная задача – спасти жизни людей и здоровье. Если целый дом сидит без тепла шесть суток, то что делать? Ждать же нечего. Нужно использовать любые средства, несмотря на цену. Здесь все логично и понятно,

– сказал Омельченко.

В Украине уже создана комиссия для чрезвычайной ситуации, которая формирует соответствующий план мероприятий. Это общегосударственная проблема, а не только Киева. Прежде всего надо вернуть тепло. В Киеве сейчас 400 домов без отопления. По мнению эксперта, киевская ТЭЦ-5 не сможет работать на полную мощность до окончания зимы. Хотя бы работала на половину мощность, но это проблема.

С этими 400 домами надо что-то делать. Возможно, применять мини модульные котельные, дизельные или бензиновые генераторы со значительной мощностью в микрорайонах. Если эти меры не сработают и температура в квартирах будет менее 8 градусов более 3 – 4 суток, то местные власти, правительство должны выделить финансирование для временного размещения этих людей. Это основные меры, на которых надо акцентировать внимание.

Ключевые цели России для энергетического террора – Киев, Одесса, Днепр. Поэтому оккупанты направляют на них наибольшее количество средств поражения. Это главная беда, а не мэрия Киева. Хотя мэрия Киева тоже могла сделать больше, но если бы такие мощные удары были на любой другой город, то ситуация была бы аналогичной.

Как погодные условия влияют на восстановление энергоснабжения?

Конечно, это связано, потому что у людей недостаточно тепла, соответственно они больше потребляют электрической энергии. Это дополнительно полтора – два гигаватта. Это влияет на увеличение дефицита мощности.

Однако главная проблема – российские атаки. Они наносят больше всего вред, а не мороз. Мороз только немножко усугубляет проблему.

Какова сейчас ситуация со светом в столице и Украине?