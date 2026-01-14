Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко. Глава столицы сообщил, что такой ситуации еще не было за 4 года полномасштабной войны.
Смотрите также "Никаких прогнозов": в Минэнерго раскрыли ситуацию со светом в Киеве
Что власть говорит о ситуации со светом и теплом в Киеве?
Все ответственные службы работают, чтобы вернуть в дома свет и теплоснабжение. Из-за сложной ситуации власть должна обсуждать острые моменты и планировать дальнейшее реагирование на подобные проблемы.
Как отметил Виталий Кличко, сейчас отопление отсутствует в около 400 многоэтажных домах Киева. После атаки без тепла осталось 6 тысяч домов, однако с 9 января большинству семей его вернули.
Части из этих 400 домов подать тепло планируем сегодня к вечеру. Коммунальщики наши работают и днем и ночью. Ремонтируют поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы вернуть людям необходимые услуги,
– отметил городской голова.
На правом берегу ситуацию с теплом несколько удалось стабилизировать, на левом – проблем больше. Также нестабильным является электроснабжение, от которого зависит работа коммунальных предприятий. В столице введены экстренные отключения, однако энергетики продолжают работу.
В ДТЭК отметили, что свет у жителей города ежедневно есть три часа, а примерно 10 и более – электроснабжения отсутствует. Инфраструктура серьезно повреждена, а погода добавляет проблем. Поэтому такие условия – вынужденные.
Кличко поручил контролировать эффективную работу пунктов обогрева по Киеву, которых более 1200. Там люди могут согреться, выпить чаю и зарядить свои устройства. При необходимости в пунктах можно остаться на ночь. По словам городского головы, найти адреса пунктов обогрева можно на карте в приложении "Киев Цифровой" и на ресурсах городской власти.
Кроме того, по поручению Кличко, столичные предприятия, которые привлечены к ликвидации последствий, должны получить дополнительные выплаты. Городская власть должна также один раз в сутки давать горячую пищу примерно 3 тысячам жителей, которые стоят на учете в территориальных центрах районов. То есть преимущественно одиноким пожилым людям и жителям, которые не имеют возможности приготовить еду.
Городской голова также отметил, что Киев живет в экстремальных условиях и угроза новых обстрелов остается.
Что известно о ситуации в Киеве?
13 января ситуация с отключениями электроэнергии в Киеве стала тяжелее. Теперь аварийные отключения действуют не только на левом, но и на правом берегу.
В Минэнерго заявили, что после стабилизации ситуации Киев и область вернутся к прогнозируемым графикам. Сейчас аварийно-восстановительные работы до сих пор продолжаются.
В Киеве ситуация с водоснабжением и отоплением относительно контролируемые, однако Денис Шмыгаль считает, что столица не была подготовлена к подобным проблемам. Поэтому сейчас ликвидировать последствия труднее.