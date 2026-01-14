Такую информацию рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ведомство и ДТЭК.
Какова ситуация со светом в Киеве и области?
По его словам, ситуация в украинской энергосистеме остается сложной из-за регулярных обстрелов и плохих погодных условий. Самой сложной является ситуация в столичном регионе.
В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют,
– говорится в сообщении.
Артем Некрасов заверил, что сразу после стабилизации ситуации удастся вернуться к прогнозируемым графикам. Сейчас в регионе, несмотря на непогоду, продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Что говорят в ДТЭК?
В ДТЭК подтвердили, что экстренные отключения в столице продолжаются. Там объяснили, что в случае отсутствия электроэнергии по вашему адресу более 12 часов, вероятно, произошла локальная авария.
Ориентировочно ситуация сейчас такая: около 3 часов со светом и до 10 – без. Время может меняться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузки сетей,
– отметили в компании.
Что происходит с энергетикой?
Сложная ситуация и в Одесской области, где сохраняются определенные ограничения электроснабжения, как и в предыдущие недели. Восстановление сетей продолжается, работы проводят и в Днепропетровской области.
В то же время Россия не прекращает атаковать по энергетике страны. Ночью враг снова ударил по энергообъектам в нескольких областях. В результате на утро были обесточивания в 4 регионах.
К слову, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также предупредил о возможном полном отключении электроэнергии до 24 часов и призвал подготовить город к такой ситуации.