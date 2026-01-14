Такую информацию рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ведомство и ДТЭК.

Какова ситуация со светом в Киеве и области?

По его словам, ситуация в украинской энергосистеме остается сложной из-за регулярных обстрелов и плохих погодных условий. Самой сложной является ситуация в столичном регионе.

В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют,

– говорится в сообщении.

Артем Некрасов заверил, что сразу после стабилизации ситуации удастся вернуться к прогнозируемым графикам. Сейчас в регионе, несмотря на непогоду, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Что говорят в ДТЭК?

В ДТЭК подтвердили, что экстренные отключения в столице продолжаются. Там объяснили, что в случае отсутствия электроэнергии по вашему адресу более 12 часов, вероятно, произошла локальная авария.

Ориентировочно ситуация сейчас такая: около 3 часов со светом и до 10 – без. Время может меняться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузки сетей,

– отметили в компании.

