Где ситуация самая сложная?

Об этом во время брифинга рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Сейчас самая сложная ситуация со светом в Киеве и Киевской области. В столичном регионе энергетики применяют экстренные ограничения. Графики почасовых отключений пока не действуют.

Возвращение к прогнозируемым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия,

– подчеркнул Некрасов.

Вместе с тем сложная ситуация и в Одесской области, где сохраняются определенные ограничения электроснабжения, как и в предыдущие недели. Восстановление сетей продолжается.

Восстановительные работы продолжаются и в Днепропетровской области.

В большинстве регионов Украины 14 января применяют графики почасовых отключений света для всех потребителей. Дополнительно действуют ограничения мощности для промышленности.

В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов,

– добавил Некрасов.

Обратите внимание! Минэнерго призывает украинцев максимально ограничить использование мощных электроприборов, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Какие последствия последних атак на энергетику?

В то же время Россия не прекращает атаковать по энергетике страны. Ночью враг снова ударил по энергообъектам в нескольких областях. В результате на утро были обесточивания в 4 регионах, пишет Укрэнерго:

на Днепропетровщине;

на Житомирщине;

на Харьковщине;

и в Донецкой области.

По информации энергетиков, в результате ночных атак на Днепропетровщине без света оказались 74 тысячи потребителей. На утро обесточенными оставались более 40 тысяч абонентов.

Кроме Киевщины, аварийные обесточивания также сегодня применяются:

в Одесской;

Харьковской;

Сумской;

Полтавской областях.

Заметьте! При этом потребление электроэнергии возросло. На утро 14 января его уровень был на 5,4% выше, чем во вторник.

Что известно о ситуации в Киеве?