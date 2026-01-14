Где ситуация самая сложная?
Об этом во время брифинга рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Сейчас самая сложная ситуация со светом в Киеве и Киевской области. В столичном регионе энергетики применяют экстренные ограничения. Графики почасовых отключений пока не действуют.
Возвращение к прогнозируемым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия,
– подчеркнул Некрасов.
- Вместе с тем сложная ситуация и в Одесской области, где сохраняются определенные ограничения электроснабжения, как и в предыдущие недели. Восстановление сетей продолжается.
- Восстановительные работы продолжаются и в Днепропетровской области.
В большинстве регионов Украины 14 января применяют графики почасовых отключений света для всех потребителей. Дополнительно действуют ограничения мощности для промышленности.
В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов,
– добавил Некрасов.
Обратите внимание! Минэнерго призывает украинцев максимально ограничить использование мощных электроприборов, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.
Какие последствия последних атак на энергетику?
В то же время Россия не прекращает атаковать по энергетике страны. Ночью враг снова ударил по энергообъектам в нескольких областях. В результате на утро были обесточивания в 4 регионах, пишет Укрэнерго:
- на Днепропетровщине;
- на Житомирщине;
- на Харьковщине;
- и в Донецкой области.
По информации энергетиков, в результате ночных атак на Днепропетровщине без света оказались 74 тысячи потребителей. На утро обесточенными оставались более 40 тысяч абонентов.
Кроме Киевщины, аварийные обесточивания также сегодня применяются:
- в Одесской;
- Харьковской;
- Сумской;
- Полтавской областях.
Заметьте! При этом потребление электроэнергии возросло. На утро 14 января его уровень был на 5,4% выше, чем во вторник.
Что известно о ситуации в Киеве?
После российского удара по энергетической инфраструктуре Киева в отдельных районах столицы сохраняются проблемы с подачей тепла, сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп. По ее словам, больше всего пострадал Левый берег города.
По состоянию на вторник, 13 января, без теплоснабжения оставалась часть жителей Печерского района – около 20%. В Святошинском и Днепровском районах тепла не было примерно в 15% домов.
Наиболее серьезные повреждения получила энергосистема в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах. Там действуют экстренные отключения электроэнергии по усиленному режиму. Подобные ограничения применяются также в части Голосеевского и Печерского районов. В Святошинском и Соломенском районах аварийные отключения вводили превентивно, во избежание масштабных повреждений сетей.
Для поддержания жизнедеятельности города в некоторых районах спасатели устанавливают мощные генераторы. Они помогают уменьшить нагрузку на энергосистему и обеспечивают электроэнергией целые жилые кварталы.