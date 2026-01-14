Таку інформацію розповів виконувач обов'язків міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відомство та ДТЕК.
Яка ситуація зі світлом у Києві та області?
За його словами, ситуація в українській енергосистемі залишається складною через регулярні обстріли та погані погодні умови. Найскладнішою є ситуація у столичному регіоні.
У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють,
– ідеться у повідомленні.
Артем Некрасов запевнив, що відразу після стабілізації ситуації вдасться повернутися до прогнозованих графіків. Наразі в регіоні, попри негоду, тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Що кажуть у ДТЕК?
У ДТЕК підтвердили, що екстрені відключення у столиці тривають. Там пояснили, що у разі відсутності електроенергії за вашою адресою понад 12 годин, імовірно, сталася локальна аварія.
Орієнтовно ситуація зараз така: близько 3 годин зі світлом і до 10 – без. Час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково впливають погода та перевантаження мереж,
– зауважили у компанії.
Що відбуваєтсїься з енергетикою?
Складна ситуація і в Одеській області, де зберігаються певні обмеження електропостачання, як і в попередні тижні. Відновлення мереж триває, роботи проводять і у Дніпропетровській області.
Водночас Росія не припиняє атакувати по енергетиці країни. Вночі ворог знову вдарив по енергооб’єктах у кількох областях. У результаті на ранок були знеструмлення у 4 регіонах.
До слова, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків також попередив про можливе повне відключення електроенергії до 24 годин і закликав підготувати місто до такої ситуації.