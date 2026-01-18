Какую помощь Украина получит от Финляндии?
Стоимость возможностей, отправляемых на этот раз, составляет около 98 миллионов евро, пишет 24 Канал со ссылкой на ведомство Финляндии.
В общем Финляндия уже передала Украине оборонных материалов на сумму 3,1 миллиарда евро.
На этот раз мы в ускоренном режиме сформировали пакет, который помогает ответить на критические потребности текущего момента,
– сказал министр обороны Антти Хяккянен.
Он рассказал, что также программа закупок на помощь Украине от отечественной оборонной промышленности в этом году продвигается по плану. Отмечается, что Финляндия продолжает поддерживать Украину оборонными материалами, ведь это самый эффективный способ способ способствовать установлению справедливого мира.
Важно! По оперативным соображениям, и с целью обеспечения безопасной доставки помощи, более подробная информация о содержании, способа поставки или графика не разглашается.
Напомним, что 30-й пакет поддержки для Украины Финляндия предоставила еще в октябре 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
Стоимость поставок по прошлому пакету военной помощи составляет около 52 миллионов евро.
В то же время в Минобороны Финляндии тогда тоже не поделились подробностями о содержании военной помощи, которая предоставлена в 30-м пакете. Также не публиковали ни способ, ни время его доставки по оперативным причинам.
Обратите внимание! Однако известно, что при принятии решения о помощи учитывали как потребности Украины, так и ресурсы Вооруженных сил Финляндии.
Что еще известно о Финляндии?
Финляндия и Швеция предложили ввести таможенные тарифы на все товары и услуги, импортируемые из России.
Представительницы стран также заявили, что следует полностью запретить обслуживание в портах ЕС судов, перевозящих нефть, газ или уголь из российских портов.