Какую помощь Украина получит от Финляндии?

Стоимость возможностей, отправляемых на этот раз, составляет около 98 миллионов евро, пишет 24 Канал со ссылкой на ведомство Финляндии.

Читайте также Остались самые тяжелые 5 процентов, – Стубб о мирных переговорах

В общем Финляндия уже передала Украине оборонных материалов на сумму 3,1 миллиарда евро.

На этот раз мы в ускоренном режиме сформировали пакет, который помогает ответить на критические потребности текущего момента,

– сказал министр обороны Антти Хяккянен.

Он рассказал, что также программа закупок на помощь Украине от отечественной оборонной промышленности в этом году продвигается по плану. Отмечается, что Финляндия продолжает поддерживать Украину оборонными материалами, ведь это самый эффективный способ способ способствовать установлению справедливого мира.

Важно! По оперативным соображениям, и с целью обеспечения безопасной доставки помощи, более подробная информация о содержании, способа поставки или графика не разглашается.

Напомним, что 30-й пакет поддержки для Украины Финляндия предоставила еще в октябре 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Стоимость поставок по прошлому пакету военной помощи составляет около 52 миллионов евро.

В то же время в Минобороны Финляндии тогда тоже не поделились подробностями о содержании военной помощи, которая предоставлена в 30-м пакете. Также не публиковали ни способ, ни время его доставки по оперативным причинам.

Обратите внимание! Однако известно, что при принятии решения о помощи учитывали как потребности Украины, так и ресурсы Вооруженных сил Финляндии.

Что еще известно о Финляндии?