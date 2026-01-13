Что предлагают в Финляндии и Швеции по новым пошлинам?
Так предложения озвучила министр иностранных дел Элина Валтонен, пишет 24 Канал со ссылкой на Yle.
Читайте также Санкции не действуют: российский НПЗ в Сербии возобновляет импорт нефти
Валтонен заявила, что Финляндия и Швеция предлагают ввести таможенные тарифы нна все товары и услуги, импортируемых из страны-агрессора. Кроме того, страны считают необходимым ввести новые экспортные ограничения для Кремля.
В частности они выступают за полный запрет импорта российских удобрений в Евросоюз, а также за полный запрет экспорта предметов роскоши из Европы в Россию.
Финляндия и Швеция также предлагают полностью запретить обслуживание в портах ЕС судов, которые перевозят нефть, газ или уголь из российских портов,
– говорится в материале.
Заметьте! По словам министра, угроза со стороны России будет долгосрочной.
Элина Валтонен говорит, что следует сохранять давление. И это несмотря на возможное перемирие или мирное соглашение.
В то же время министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард отметила, что Россия не сможет вести войну без доходов от своей энергетики. По ее словам, новые санкции планируют включить в двадцатый пакет санкций ЕС.
Интересно! По мнению Валтонен и Мальмер Стенергард, зависимость Евросоюза от России нужно и дальше сокращать. Министры считают, что российские удобрения можно заменить за счет наращивания собственного производства, а также импорта, в частности из Канады.
Напомним, что еще одна страна ввела санкции против России. Речь идет о Швейцарии. Под ограничения попало 41 судно, и это написано на сайте правительства Швейцарии.
Кроме того, Федеральное ведомство экономики, образования и исследований страны объявило об ограничении против 5 человек и 4 компаний, причастных к функционированию "теневых" танкеров. Санкции вступят в силу с 23:00 часов 13 января по местному времени.
Что известно о российском теневом флоте?
Благодаря давлению на теневой флот России по меньшей мере 20% судов флота остановились. Сейчас Кремль пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов.
Самое слабое место теневого флота России – это выход из портов, Черное море и проход перед Босфором. Второе – это европейские акватории. Если эти корабли остановить и наложить штрафы, то "система сломается". Пока же теневой флот приносит экономике России примерно 750 миллиардов долларов ежегодно.