Ирландский журналист и документалист Кейлин Робертсон в эфире 24 Канала указал на критическую слабость этой схемы. Он назвал две точки, блокировка которых может быстро остановить весь теневой флот России.
Смотрите также Выбрали жирную цель: летчик-инструктор сказал, как удалось уничтожить два Су-30 в Липецке
Европа может перекрыть теневой флот России
После введения санкций Россия массово использует так называемый теневой флот для экспорта нефти и нефтепродуктов. Суда ходят без страхования, часто с выключенными транспондерами, но все равно вынуждены проходить конкретными морскими маршрутами, которые невозможно обойти.
Самое слабое место теневого флота – это выход из российских портов, Черное море и проход перед Босфором. Второй критический узел – это европейские акватории,
– объяснил Робертсон.
По его словам, именно на этих участках суда находятся в зоне прямой юрисдикции или контроля западных стран. Там они проходят на расстоянии около 12 миль от берега, что позволяет останавливать их без сложных юридических процедур и проверять соблюдение санкций.
Если эти корабли остановить хотя бы на несколько минут и наложить штрафы, вся система сломается. Россия просто будет отрезана от внешнего мира,
– подчеркнул журналист.
Он добавил, что теневой флот приносит российской экономике около 750 миллиардов долларов в год, и его блокировка будет иметь мгновенный эффект. По оценке Робертсона, для этого не нужны военные действия – достаточно политического решения европейских правительств и контроля над очень узкой полосой воды.
Заметьте! ЕС уже ввел 19 пакетов санкций против России, последний утвердили в октябре.
Последние новости о санкциях против России
- Европейский совет 22 декабря продлил все экономические санкции против России еще на шесть месяцев – до 31 июля 2026 года. Президент Владимир Зеленский сообщил, что до конца года готовятся новые санкционные решения против лиц, которые сотрудничают с российским военно-промышленным комплексом, в том числе не только граждан России, но и Китая, а также против деятелей, которые оправдывают агрессию и пропагандируют российские нарративы в сфере культуры, и спортсменов, что глорифицируют войну. Украина также работает с партнерами над 20-м пакетом санкций ЕС, параллельно новые ограничения готовит Канада.
- В СВРУ заявили, что санкции США, в частности против компаний "Лукойл" и "Роснефть", нарушили экспорт российской нефти в Индию и Китай. По данным разведки, 16 декабря цена Urals из порта Новороссийска упала до 34,52 доллара за баррель, а отдельные партии для Китая продавались до 30 долларов за баррель. Из-за больших дисконтов российские компании вынуждены снижать цены, что приводит к миллиардным ежемесячным потерям бюджета. В США обсуждают более жесткие шаги против российской нефти.
- Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае отказа Владимира Путина от мирных переговоров президент Дональд Трамп должен изымать суда с российской нефтью по аналогии с действиями США в отношении Венесуэлы. Он также призвал поддержать законопроект с 85 соавторами о введении тарифов для стран, которые покупают российскую нефть, и признание России государством-спонсором терроризма.