Удар пришелся не случайно на тыловой аэродром России. О том, почему именно эта локация стала целью и какую роль в этом сыграло движение сопротивления, в эфире 24 Канала объяснил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Как удалось уничтожить два Су-30 в Липецке и почему выбрали именно этот аэродром?

ГУР МО сообщило, что в результате спецоперации на военном аэродроме под Липецком в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года были поражены два российских многоцелевых истребителя Су-30. По уточненным данным, речь идет именно о бортах, которые находились в боевом состоянии, а не о технике, выведенной из эксплуатации.

Там есть много старых самолетов, которые фактически стоят под утилизацию. Но в ангарах размещены те борта, которые способны летать и выполнять боевые задачи. Именно поэтому эта локация и стала целью,

– объяснил Свитан.

Он отметил, что на аэродроме четко разграничена техника, которая не имеет боевой ценности, и самолеты, реально используются российской авиацией. Поражение именно таких бортов дает ощутимый результат, а не просто символический удар. По его словам, выбор цели был максимально прагматичным.

Выбрали жирную цель,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Свитан обратил внимание, что поражение самолетов в глубоком тылу стало возможным не случайно. По его словам, украинская разведка уже несколько лет системно работает с местными жителями на территории России, привлекая тех, кто готов помогать. Это позволяет получать точные данные и действовать дистанционно, без прямого присутствия украинских групп.

Речь идет о контактах с местным сопротивлением, который помогает выполнять такие задачи с фото и видеоподтверждением. Это означает, что не нужно заводить своих людей, все делается через сеть на месте,

– объяснил он.

Такие операции имеют системный эффект. Каждый уничтоженный самолет – это не только потеря техники, но и удар по возможностям российской авиации обучать экипажи и поддерживать боевую готовность. По его оценке, именно такие точечные действия постепенно подрывают способность противника вести воздушную войну.

