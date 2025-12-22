О вероятности массированной атаки перед Новым годом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный. Он объяснил, почему нынешняя тишина в небе может быть частью подготовки к масштабным запускам.

Действительно ли россияне накопили тысячи дронов перед новым ударом?

Россияне в последние дни реже били по Киеву массированно, но это не означало, что ресурс исчез. По мнению Павла Нарожного, уменьшение количества пусков могло свидетельствовать о накоплении, потому что обычно запускают десятки дронов в сутки. Он также отметил, что оценки производства всегда приблизительные, потому что основываются на неполных данных.

Их производство в месяц оценивают примерно в 3,5 – 4 тысячи штук. Здесь есть погрешность на 15 – 20%, потому что эти оценки опираются на не очень точные данные,

– сказал Нарожный.

Он отметил, что в сообщениях последних дней фигурировала цифра 60 – 70 дронов в сутки. Это могло быть признаком того, что часть запаса держат для нескольких больших волн, а не тратят равномерно. В то же время такие выводы надо делать осторожно.

Есть признаки того, что они накопили до нескольких тысяч штук. Это абсолютно реально,

– отметил Нарожный.

Предыдущие годы показывали похожий сценарий, когда под конец года Россия наносила более сильные удары. Речь идет лишь о высокой вероятности на основе предыдущего опыта.

Вероятность довольно высока, что под Новый год мы увидим довольно серьезный удар. Но это не закон и не закономерность,

– подчеркнул он

Однако прогнозы не должны подменять базовую осторожность. Реагировать на сигналы тревоги нужно всегда, независимо от того, были ли атаки накануне.

Реагировать на сигналы воздушной тревоги надо всегда. В идеале спускаться в укрытие, минимум выйти в коридор и соблюдать правило двух стен, чтобы между вами и потенциальным ударом не было окна,

– сказал Нарожный.

Минимальный вариант безопасности это правило двух стен и никаких окон между человеком и потенциальным ударом.

