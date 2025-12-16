Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ССО.

Читайте также Зеленский ответил, сколько военных убитыми Россия теряет на фронте ежемесячно

Какие последствия удара по врагу?

В ночь на 16 декабря подразделения ССО поразили вражеские цели на временно оккупированной территории в Донецкой области: для этого они использовали ударные БпЛА FP-2.

В населенном пункте Благодатное военные отработали по месту хранения РСЗО БМ-27 "Ураган" и месту расположения экипажей указанных систем.

Кроме того, в районе Покровска ССО поразили место накопления личного состава противника.

Силы специальных операций продолжают принимать асимметричных действий для подрыва наступательных возможностей российской армии,

– отметили бойцы.

Военные ССО провели успешную операцию: смотрите видео

Силы обороны наносят потери россиянам: последние новости