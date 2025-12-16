Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время выступления в парламенте Нидерландов.

Что Зеленский рассказал о ежемесячных потерях России в Украине?

Владимир Зеленский сказал, что российский диктатор Владимир Путин не верит в людей, а верит только во власть и в деньги.

Он (Владимир Путин – 24 Канал) тратит около 30 тысяч солдатских жизней на фронте каждый месяц. Не раненых. 30 тысяч ежемесячно убитых. Был месяц, когда было убито 25 тысяч россиян. Другой месяц – 31 тысяча. У нас есть видео с дронов, подтверждающие эти смерти,

– отметил украинский лидер.

Он подчеркнул, что российские штурмы в Украине всегда "безумно кровавые", но Путину безразлично на это.

"Россияне не считают своих убитых, но они считают каждый доллар, каждый евро, который они теряют", – сказал глава государства.

Также Зеленский, говоря о Путине, подчеркнул, что мир имеет дело с "хроническим преступником".

Россия бьет по нашей инфраструктуре и обвиняет в этом нас. Когда же мы отвечаем – они кричат так, будто только им разрешено наносить удары,

– подчеркнул президент Украины.

Какие потери у России были в Украине за последнее время?