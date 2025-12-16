Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время выступления в парламенте Нидерландов.
Что Зеленский рассказал о ежемесячных потерях России в Украине?
Владимир Зеленский сказал, что российский диктатор Владимир Путин не верит в людей, а верит только во власть и в деньги.
Он (Владимир Путин – 24 Канал) тратит около 30 тысяч солдатских жизней на фронте каждый месяц. Не раненых. 30 тысяч ежемесячно убитых. Был месяц, когда было убито 25 тысяч россиян. Другой месяц – 31 тысяча. У нас есть видео с дронов, подтверждающие эти смерти,
– отметил украинский лидер.
Он подчеркнул, что российские штурмы в Украине всегда "безумно кровавые", но Путину безразлично на это.
"Россияне не считают своих убитых, но они считают каждый доллар, каждый евро, который они теряют", – сказал глава государства.
Также Зеленский, говоря о Путине, подчеркнул, что мир имеет дело с "хроническим преступником".
Россия бьет по нашей инфраструктуре и обвиняет в этом нас. Когда же мы отвечаем – они кричат так, будто только им разрешено наносить удары,
– подчеркнул президент Украины.
Какие потери у России были в Украине за последнее время?
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 16 декабря сообщил, что украинские защитники за последние сутки ликвидировали 1 150 российских солдат. Таким образом с февраля 2022 года общая цифра потерь оккупантов в Украине составляет 1 190 620 человек.
Партизаны из движения "Атеш" писали, что Генштаб России испытывает давление из-за неудач во взятии Купянска и Покровско-Мирноградской агломерации. Поэтому российское военное командование отправляет в штурмы большие волны солдат, несмотря на значительные потери.
Кроме того, 7 корпус ДШВ ВСУ показал видео, как уничтожает колонну оккупантов на квадроциклах вблизи Гришино на Покровском направлении. Часть российской пехоты пыталась спрятаться в поле и лесополосе, но их также ликвидировали Силы обороны.