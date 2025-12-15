Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "АТЕШ".

Смотрите также В Славянск с танками: СМИ раскрыли, какую лазейку использует Путин на Донбассе

Почему на генштаб России давят?

Агенты "АТЕШ" из числа офицеров группировки войск "Центр" сообщают, что российский генштаб испытал "серьезное давление сверху". Это произошло из-за невыполнения начальником Герасимовым "ключевых задач", которые стоят перед ВС России.

Речь идет о "взятии" Купянска и Покровско-Мирноградской агломерации в установленные сроки.

Отмечается, что вернувшись из командировок, офицеры увидели в кабинетах главного военного управления хаос. Там, по их словам, генералы открыто обсуждают "жесткий разнос", который им устроило руководство страны.

Военно-политическое руководство России, вероятно, прекрасно понимает реальную обстановку на фронте, несмотря на публичные заявления о якобы давно захваченных украинских населенных пунктах,

– говорится в сообщении.

Из-за этого давления генштаб России отправляет в штурмы "большие волны" солдат несмотря на рекордные потери армии в последнее время.

Как опровергают заявления России относительно фронта?