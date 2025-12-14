Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spectator.

Как россияне могут "переиграть" идею с ДМЗ на Донбассе?

Сейчас враг напирает на идею демилитаризованной зоны (ДМЗ) на Донбассе. Помощник Путина и его главный переговорщик Юрий Ушаков высказал свое мнение, как могла бы выглядеть эта зона.

Возможно, там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для поддержания порядка и организации жизни,

– сказал Ушаков несколько дней назад.

Здесь и кроется ответ. Росгвардия может стать тем обходным путем, благодаря которому Россия будет контролировать Донбасс.

Справка. Росгвардия (официально – Федеральная служба войск национальной гвардии) подчиняется непосредственно президенту. Это государственная военизированная организация, что-то вроде внутренних войск, хоть и не входит в состав МВД. Она охраняет общественный порядок, участвует в теробороне, борется с экстремизмом, охраняет режимные объекты, обеспечивает режим военного положения – словом, имеет много функций. Фактически Росгвардия универсальна. И, конечно, ее используют в том числе чтобы разгонять протестующих.

Собственно, Марк Галеотти повторяет то, к чему ранее пришли украинские обозреватели. Путин обязательно воспользуется этой лазейкой, а вот американцы опасности не видят.

Но если посмотреть на вооружение на балансе росгвардейцев, все становится понятно. 180 тысяч сотрудников, тяжеловооруженные подразделения быстрого реагирования (СОБР, ОМОН, внутренние войска). 1-й отдельный оперативный дивизион Внутренних войск имеет собственные танки, бронетехнику и артиллерию. То есть это полноценная армия, а не силы правопорядка.

Росгвардия участвовала во вторжении в Украину в 2022 году, сейчас ее бойцы проводят репрессии на оккупированных территориях. Разумеется, если все эти танки зайдут, например, в Славянск, путинисты только продолжат репрессии.

"Это, во многих смыслах, пример того, насколько сложным является процесс установления мира в Украине, а также пример того, насколько нелогичной является дипломатия Трампа. Обычно большие публичные заявления являются результатом месяцев или лет кропотливой работы за кулисами; сейчас же люди пытаются превратить общие политические заявления в реалистичные планы. Идея создания демилитаризованной зоны могла показаться элегантным способом совместить требования Путина и интересы Украины, но все гораздо сложнее", – акцентировал Марк Галеотти.

Что говорит Зеленский о демилитаризованной зоне на Донбассе?

Президент сказал, что это несправедливо. Россияне должны так же отойти, как и ВСУ. Если же на Донбассе будет какая-то экономическая зона, то не ясно, кто ею будет управлять.