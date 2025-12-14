Видео с его участием, где он докладывает Путину об "окончательном захвате города", активно распространяли российские пропагандистские ресурсы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Как российский генерал получил медаль за вымышленные успехи?
Генерал-полковник Кузовлев получил награду 9 декабря, вероятно, за отчет о якобы завершенном захвате Купянска Харьковской области. Однако реального контроля России над городом нет. Украинские войска даже заблокировали в городе несколько сотен россиян.
Также в сети появилась запись от 20 ноября, на котором Кузовлев утверждает, что штурмовые подразделения 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии якобы полностью захватили Купянск. Путин в военной форме уточняет, идет ли речь о полном контроле над городом, и генерал подтверждает, добавляя, что "уничтожаются мелкие разрозненные группы противника".
После этих заявлений журналисты отмечают, что именно тогда Кузовлев получил высшую государственную награду России в "День героев". Сейчас он возглавляет войска Московского военного округа и одновременно руководит группировкой "Запад".
Какая ситуация в Купянске на самом деле?
В Купянске находятся до 200 российских военных, которые преимущественно скрываются в подвалах и застройке.
Российские заявления о "взятии" города не соответствуют действительности, что было подтверждено визитом президента Зеленского.
Как рассказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко 24 Каналу, темпы продвижения российских войск в Купянске крайне низкие и не могут считаться успешными с точки зрения военной науки.