Відео з його участю, де він доповідає Путіну про "остаточне захоплення міста", активно поширювали російські пропагандистські ресурси. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Дивіться також Викриття брехні РФ: політолог відповів, чи може успіх ЗСУ в Куп'янську вплинути на позицію США
Як російський генерал отримав медаль за вигадані успіхи?
Генерал-полковник Кузовльов отримав нагороду 9 грудня, ймовірно, за звіт про нібито завершене захоплення Куп’янська Харківської області. Проте реального контролю Росії над містом немає. Українські війська навіть заблокували у місті кількасот росіян.
Також у мережі з’явився запис від 20 листопада, на якому Кузовльов стверджує, що штурмові підрозділи 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії нібито повністю захопили Куп’янськ. Путін у військовій формі уточнює, чи йдеться про повний контроль над містом, і генерал підтверджує, додаючи, що "знищуються дрібні розрізнені групи противника".
Після цих заяв журналісти зазначають, що саме тоді Кузовльов отримав найвищу державну нагороду Росії у "День героїв". Наразі він очолює війська Московського військового округу та одночасно керує угрупованням "Захід".
Яка ситуація у Куп'янську насправді?
У Куп'янську перебувають до 200 російських військових, які переважно переховуються в підвалах та забудові.
Російські заяви про "взяття" міста не відповідають дійсності, що було підтверджено візитом президента Зеленського.
Як розповів керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко 24 Каналу, темпи просування російських військ у Куп'янську є вкрай низькими та не можуть вважатися успішними з погляду військової науки.