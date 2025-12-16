Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ССО.

Які наслідки удару по ворогу?

У ніч на 16 грудня підрозділи ССО уразили ворожі цілі на тимчасово окупованій території в Донецькій області: для цього вони використали ударні БпЛА FP-2.

У населеному пункті Благодатне військові відпрацювали по місцю зберігання РСЗВ БМ-27 "Ураган" та місцю розташування екіпажів зазначених систем.

Крім того, в районі Покровська ССО уразили місце накопичення особового складу противника.

Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії,

– наголосили бійці.

