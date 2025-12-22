Удар припав не випадково на тиловий аеродром Росії. Про те, чому саме ця локація стала ціллю та яку роль у цьому відіграв рух опору, в ефірі 24 Каналу пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

ГУР МО повідомило, що внаслідок спецоперації на військовому аеродромі під Липецьком у ніч з 20 на 21 грудня 2025 року було уражено два російські багатоцільові винищувачі Су-30. За уточненими даними, йдеться саме про борти, які перебували у бойовому стані, а не про техніку, виведену з експлуатації.

Там є багато старих літаків, які фактично стоять під утилізацію. Але в ангарах розміщені ті борти, які здатні літати і виконувати бойові завдання. Саме тому ця локація і стала ціллю,

– пояснив Світан.

Він наголосив, що на аеродромі чітко розмежовано техніку, яка не має бойової цінності, і літаки, що реально використовуються російською авіацією. Ураження саме таких бортів дає відчутний результат, а не просто символічний удар. За його словами, вибір цілі був максимально прагматичним.

Обрали жирну ціль,

– наголосив льотчик-інструктор.

Світан звернув увагу, що ураження літаків у глибокому тилу стало можливим не випадково. За його словами, українська розвідка вже кілька років системно працює з місцевими жителями на території Росії, залучаючи тих, хто готовий допомагати. Це дозволяє отримувати точні дані та діяти дистанційно, без прямої присутності українських груп.

Йдеться про контакти з місцевим опором, який допомагає виконувати такі завдання з фото і відеопідтвердженням. Це означає, що не потрібно заводити своїх людей, усе робиться через мережу на місці,

– пояснив він.

Такі операції мають системний ефект. Кожен знищений літак – це не лише втрата техніки, а й удар по можливостях російської авіації навчати екіпажі та підтримувати бойову готовність. За його оцінкою, саме такі точкові дії поступово підривають здатність противника вести повітряну війну.

