Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

Яку російську техніку знищила СБУ?

За даними Служби безпеки, внаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено:

два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" (ціна одного – близько 60-100 мільйонів доларів);

РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 30 мільйонів доларів, експортна – 60 мільйонів доларів);

зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 12 мільйонів доларів, експортна – 19 мільйонів доларів);

літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна – 30-50 мільйонів доларів залежно від комплектації та озброєння).

СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку,

– йдеться в повідомленні.