Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, пояснивши, у чому унікальність операції, яку провела Україна. Водночас у Росії визнали факт атаки на базу в Новоросійську, але, за офіційними даними, нібито жоден корабель або підводний човен "не було уражено".

Які наслідки удару по підводному човну "Варшавянка"?

Попович пояснив, що уражений підводний човен був носієм "Калібрів". На судно можна було завантажити чотири таких ракети.

Росіяни не хочуть і не можуть виводити кораблі в Чорне море, оскільки бояться, що Україна може їх уразити дронами. Водночас ворог часто запускав ці ракети саме з підводних човнів. Якщо підводний човен повністю вийшов з ладу, зазнав критичних пошкоджень, то це мінус один корабель, який може обстрілювати нашу територію "Калібрами",

– підкреслив він.

Водночас в Росії з'являються різні версії того, що сталося з "Варшавянкою". Це завжди трапляється у росіян, коли щось раптово відбувається, наприклад, операція "Павутина" або ураження такого підводного човна у такий спосіб.

В Інституті вивчення війни (ISW) відреагували на атаку на "Варшавянку", зазначивши, що Росія активно використовує підводні човни цього типу для ракетних ударів по Україні, передусім по Одещині. Тому ця українська атака мала на меті вибити спроможності противника щодо задання ударів "Калібрами". Також Україна продемонструвала "розвиток і модернізацію українських безпілотних технологій", що здатні вражати військові об'єкти Росії на більших дистанціях.

"Це для них це удар під дих, після якого вони трохи помовчать, а потім починають між собою розбиратися – і одна голова каже одне, а друга – інше", – зауважив військовий оглядач.

Наприклад, головний російський пропагандист Володимир Соловйов закликав так званих воєнкорів трохи помовчати і не розповсюджували інформацію щодо удару по підводному човну.

Вони зараз хочуть для себе визначити, що їм говорити з цього приводу. Але наразі у них це не дуже виходить. Вони вже заплутались у версіях. Трохи кумедно виглядає, коли на офіційному рівні все заперечується, а воєнкори вже усе визнали і навіть припустили, куди могло бути влучання – у кормову частину підводного човна,

– відзначив Денис Попович.

Загалом, за його словами, це перший удар підводним дроном по підводному човну. Проте по Новоросійську – далеко не перший.

Як Україна готувала атаку по Новоросійську?