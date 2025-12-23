Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Что известно о ситуации в Донецкой области?
По информации защитников, в районе Северска в Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и несмотря на существенные потери продолжают активные наступательные действия.
С целью сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта,
– отметили в Генштабе.
Там отметили, что Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой.
Военные уточнили, что оккупанты смогли продвинуться благодаря значительному численному преимуществу и постоянному давлению малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях. Город остается под огневым контролем украинских войск.
Оккупантам, которые находятся в городе, наносится поражение, перерезается их логистика. Осуществляется блокирование подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения,
– говорят украинские воины.
Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на Славянском направлении. Принимаются все меры для снижения наступательного потенциала частей и подразделений врага.
Как изменилась линия фронта в последнее время?
По данным аналитиков Института изучения войны, ВСУ имели успех на Покровском направлении в Донецкой области, продвинувшись вдоль трассы E-50 Покровск – Павлоград.
В то же время российские войска продолжают наступательные операции в разных направлениях, но значительного прогресса не достигли.
В прошлом отчете Института изучения войны отметили, что ВСУ продвинулись в приграничном районе Белгородской области и на Покровском направлении, в частности вдоль трассы Селидово – Покровск.