Такие действия он предлагает в случае отказа российского президента Владимира Путина от мирных переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью американского чиновника для NBC News.

Смотрите также Уиткофф заявил, что "Россия остается преданной достижению мира": что говорят сами россияне

О чем заявил Грэм?

Известно, что США устроили блокаду для Венесуэлы и уже не первый день захватывают подсанкционные корабли с нефтью. Сенатор-республиканец призвал американского президента делать тоже с самое с кораблями России.

Более того, Линдси Грэм также ожидает поддержки со стороны президента Дональда Трампа законопроекта о введении тарифов за покупку российской нефти, а также признание России государством спонсором терроризма.

Если он на этот раз скажет "нет", вот что, я надеюсь, сделает президент Трамп. Подпишет мой законопроект, у которого 85 соавторов, и введет тарифы против таких стран, как Китай, которые покупают дешевую российскую нефть. Признает Россию государством-спонсором терроризма за похищение 20 тысяч украинских детей. И, что самое важное, будет изымать суда, перевозящие санкционированную российскую нефть, так же как делается это в Венесуэле,

– сказал он.

Также, по его словам, в случае отказа России от переговоров США должны передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, чтобы ударить по российским военным заводам, которые изготавливают ракеты и дроны.

Он поддержал заключение мирного соглашения, которое не позволит России повторить агрессию. По его мнению, этого можно достичь путем размещения западных войск на территории Украины, и предоставив Киеву реальные гарантии безопасности.

Что происходит между США и Венесуэлой?