Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа, которое цитирует NewsNation.

Что сказал Трамп о Венесуэле?

Президент Соединенных Штатов заявил, что Венесуэла "забрала землю и права на нефть" американских компаний.

По словам американского лидера, ранее такие потери стали возможными из-за "недостаточного внимания предыдущей администрации", но "сейчас это не повторится".

Мы хотим это вернуть. Они забрали наши права на нефть. У нас там было много нефти. Как знаете, они выгнали наши компании, и мы хотим их вернуть,

– заявил Дональд Трамп.

Глава Белого дома также подчеркнул, что продолжит морскую блокаду Венесуэлы, а также не пропустит танкеры в страну.

"Мы не пропустим никого, кто не должен проходить. Они (режим Мадуро – 24 Канал) забрали все наши энергетические права – они забрали всю нашу нефть не так давно... они незаконно ее забрали", – сказал американский лидер.

Что известно о напряжении отношений США и Венесуэлы?