Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Президента США в Белом доме 10 декабря.

Что известно о захвате танкера возле Венесуэлы?

Американский лидер заявил, что США захватили нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.

Мы только что захватили танкер у побережья Венесуэлы, большой танкер, очень большой – самый большой из всех, что когда-либо захватывали,

– говорит Трамп.

Министр юстиции США Пэм Бонди уточнила, что речь идет о захвате нефтяного танкера, который использовался для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

Сегодня, Федеральное бюро расследований, Homeland Security Investigations, и Береговая охрана США, при поддержке Министерства войны, исполнили ордер на захват нефтяного танкера, который использовался для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. За многочисленные.. pic.twitter.com/dNr0oAGl5x - Генеральный прокурор Памела Бонди (@AGPamBondi) 10 декабря, 2025

"В течение многих лет этот нефтяной танкер находился под санкциями Соединенных Штатов из-за его участия в незаконной сети транспортировки нефти, что поддерживала иностранные террористические организации", – объяснила Бонди.

Она подчеркнула, что арест осуществили безопасно и надежно. "Наше расследование совместно с Министерством внутренней безопасности с целью предотвращения транспортировки нефти, подпадающей под санкции, продолжается", – резюмировала министр.

В МИД Венесуэлы заявили, что "решительно осуждает то, что является откровенной кражей и актом международного пиратства, публично объявленным президентом Соединенных Штатов".

Последние новости о Венесуэле: что известно?