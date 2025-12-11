Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Президента США у Білому домі 10 грудня.

Американський лідер заявив, що США захопили нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.

Ми щойно захопили танкер біля узбережжя Венесуели, великий танкер, дуже великий – найбільший з усіх, що коли-небудь захоплювали,

– каже Трамп.

Міністерка юстиції США Пем Бонді уточнила, що йдеться про захоплення нафтового танкера, який використовувався для перевезення підсанкційної нафти з Венесуели й Ірану.

США захопили танкер Венесуели: дивіться відео

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

"Протягом багатьох років цей нафтовий танкер перебував під санкціями Сполучених Штатів через його участь у незаконній мережі транспортування нафти, що підтримувала іноземні терористичні організації", – пояснила Бонді.

Вона підкреслила, що арешт здійснили безпечно й надійно. "Наше розслідування спільно з Міністерством внутрішньої безпеки з метою запобігання транспортуванню нафти, що підпадає під санкції, триває", – резюмувала міністерка.

У МЗС Венесуели заявили, що "рішуче засуджує те, що є відвертою крадіжкою та актом міжнародного піратства, публічно оголошеним президентом Сполучених Штатів".

