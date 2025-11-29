Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, передает 24 Канал.

Что известно о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой?

Президент США Дональд Трамп заявил, что "закрывает небо" над Венесуэлой.

Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцев и торговцев людьми, пожалуйста, примите во внимание, что воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрыто,

– написал Трамп.



Сообщение Дональда Трампа / Скриншот

Что происходит вокруг Венесуэлы?