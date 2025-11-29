Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, передает 24 Канал.

Что известно о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой?

Президент США Дональд Трамп заявил, что "закрывает небо" над Венесуэлой.

Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцев и торговцев людьми, пожалуйста, примите во внимание, что воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрыто,
– написал Трамп.


Сообщение Дональда Трампа / Скриншот

Что происходит вокруг Венесуэлы?

  • Авианосец USS Gerald R. Ford прибыл в Карибское море для усиления военного присутствия США у берегов Венесуэлы. Официально США аргументируют присутствие борьбой с наркокартелями, однако это также рассматривается как давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

  • Министр обороны США Пит Гегсет сообщил о начале масштабной военной операции "Южное копье" возле Венесуэлы. Миссия направлена на борьбу с наркотрафиком. Соответствующий приказ отдал американский президент Дональд Трамп.

  • Администрация Дональда Трампа признала президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительство членами иностранной террористической организации.