Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, передает 24 Канал.
Что известно о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой?
Президент США Дональд Трамп заявил, что "закрывает небо" над Венесуэлой.
Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцев и торговцев людьми, пожалуйста, примите во внимание, что воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрыто,
– написал Трамп.
Сообщение Дональда Трампа / Скриншот
Что происходит вокруг Венесуэлы?
Авианосец USS Gerald R. Ford прибыл в Карибское море для усиления военного присутствия США у берегов Венесуэлы. Официально США аргументируют присутствие борьбой с наркокартелями, однако это также рассматривается как давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Министр обороны США Пит Гегсет сообщил о начале масштабной военной операции "Южное копье" возле Венесуэлы. Миссия направлена на борьбу с наркотрафиком. Соответствующий приказ отдал американский президент Дональд Трамп.
Администрация Дональда Трампа признала президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительство членами иностранной террористической организации.