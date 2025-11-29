Экс-министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин через своих посредников мог согласовать этот план с Трампом. Тогда его "вбросили" в информационное пространство.

Где просчитался Путин?

После опубликования плана, Трамп озвучил дедлайн – 27 ноября. К этому времени стороны должны были подписать мирный документ, но впоследствии сроки все-таки сместили. Путин ожидал, что Украина категорически отвергнет все пункты соглашения.

Поэтому российский диктатор мог заявить, что украинская власть якобы не соглашается на переговоры. В глазах Трамп все так и будет выглядеть.

Но произошло то, чего Путин не ожидал – быстрая реакция Европейского Союза. Там четко заявили, что такой план не пройдет, агрессора нельзя вознаграждать за его действия. Это неприемлемо для европейской безопасности,

– отметил Юрий Костенко.

Тогда начались активные переговоры европейских лидеров с Трампом. Ему начали объяснять, что подписание мирного соглашения так не происходит. Более того, когда это касается безопасности всей Европы. План России провалился, Трампу доказали, что так нельзя делать.

Сейчас возникла ситуация, когда Украина, европейцы и американцы достигли договоренностей в Женеве, но теперь их не признает Россия. Несмотря на это, Кремль будет пытаться дальше затянуть время. Оно очень нужно ему, чтобы продолжать давление на Донбассе и что-то захватить.

К слову! В последнем заявлении российский диктатор отметил, что "боевые действия прекратятся тогда, когда ВСУ уйдут с этих территорий". Он добавил, что на фронте оккупационная армия якобы увеличивает темпы наступления.

Но жизнь показывает, что планы россиян на поле боя не осуществляются в те сроки, в которые они хотят. Итак, сейчас время для активизации усилий Украины и Европы.

Это важно для того, чтобы уже на другом уровне вести переговоры о прекращении огня. Они в свою очередь могут стать предпосылкой для следующих договоренностей.

Последние заявления сторон о мирных переговорах