Ексміністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко розповів 24 Каналу, що Володимир Путін через своїх посередників міг погодити цей план з Трампом. Тоді його "вкинули" в інформаційний простір.

Де прорахувався Путін?

Після опублікування плану, Трамп озвучив дедлайн – 27 листопада. До цього часу сторони мали підписати мирний документ, але згодом терміни все-таки змістили. Путін очікував, що Україна категорично відкине всі пункти угоди.

Відтак російський диктатор міг заявити, що українська влада нібито не погоджується на переговори. В очах Трамп все так і виглядатиме.

Але відбулося те, чого Путін не очікував – швидка реакція Європейського Союзу. Там чітко заявили, що такий план не пройде, агресора не можна винагороджувати за його дії. Це неприйнятно для європейської безпеки,

– зауважив Юрій Костенко.

Тоді почалися активні переговори європейських лідерів з Трампом. Йому почали пояснювати, що підписання мирної угоди так не відбувається. Ба більше, коли це стосується безпеки всієї Європи. План Росії провалився, Трампу довели, що так не можна робити.

Зараз виникла ситуація, коли Україна, європейці та американці досягли домовленостей у Женеві, але тепер їх не визнає Росія. Попри це, Кремль намагатиметься далі затягнути час. Він дуже потрібен йому, щоб продовжувати тиск на Донбасі й щось захопити.

До слова! В останній заяві російський диктатор наголосив, що "бойові дії припиняться тоді, коли ЗСУ підуть із цих територій". Він додав, що на фронті окупаційна армія нібито збільшує темпи наступу.

Але життя показує, що плани росіян на полі бою не здійснюються у ті терміни, в які вони хочуть. Отже, зараз час для активізації зусиль України та Європи.

Це важливо для того, щоб вже на іншому рівні вести переговори про припинення вогню. Вони своєю чергою можуть стати передумовою для наступних домовленостей.

