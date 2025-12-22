Какие санкции продлили в ЕС?
Все действующие экономические санкции ЕС против России будут действовать до 31 июля 2026 года, передает 24 Канал со ссылкой на официальное сообщение Евросовета.
Первые ограничения против Москвы Европа применила еще в 2014 году. Но с февраля 2022 года они значительно расширились в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.
Сейчас они охватывают широкий круг санкций в различных секторах:
- в финансах;
- торговле;
- энергетике;
- технологиях и товарах двойного назначения;
- промышленности;
- транспорте;
- и даже в предметах роскоши.
К тому же ограничения включают запрет на импорт морской нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны ЕС, направлены против определенных российских банков и нескольких пропагандистских медиа, поддерживаемых Кремлем.
Действуют также отдельные меры, противодействующие обходу санкций Кремлем.
Поскольку незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать основополагающие нормы международного права, в частности запрет применения силы, целесообразно сохранять все введенные ЕС ограничения и, при необходимости, принимать дополнительные меры,
– отметили в Евросовете.
Заметьте! Сейчас ЕС ввел против России уже девятнадцать пакетов санкций. Последний был утвержден в октябре.
Какие санкции готовят против России?
Вместе с тем давление на Москву не будут прекращать. Президент Владимир Зеленский анонсировал сегодня, что до конца года готовятся еще несколько санкционных решений против россиян и тех, кто помогает Кремлю вести его кровавую войну.
Новые ограничения будут направлены:
- против лиц, сотрудничающих с российским военно-промышленным комплексом – не только граждан России, но и Китая;
- против деятелей, которые оправдывают российскую агрессию и пропагандируют российские нарративы в средствах массовой культуры;
- против спортсменов, использующих любовь людей к спорту для "глорификации российской агрессии".
Глава государства также рассказал, что сейчас Украина работает с европейскими чиновниками относительно деталей 20-го пакета санкций ЕС против России. В нем главное хотят усилить давление на энергетические активы российского диктатора Владимира Путина и связанных с ним олигархов.
Спасибо за эту работу. Украина продолжит и процессы синхронизации санкций: соответствующие решения СНБО Украины и указы,
– отметил Зеленский.
Важно! По словам президента, параллельно новый санкционный пакет против Москвы готовит Канада.
Что известно о санкциях против России?
В среду, 18 декабря, Совет ЕС расширил ограничительные меры против "теневого флота" России, добавив в список еще 41 судно. Прежде всего эти санкции коснулись танкеров за пределами ЕС, которые помогают Кремлю обходить ценовые ограничения на нефть или поддерживают работу энергетического сектора России.
Кроме того, ЕС ввел ограничения против пяти физических лиц и четырех компаний, играющих ключевую роль в деятельности "теневого флота". В обновленный список попали, в частности, предприниматели, связанные с российскими нефтяными гигантами – "Роснефть" и "Лукойл".
В ноябре санкции ввела Канада против 13 физических лиц и 11 организаций. Среди них есть те, кто занимается разработкой беспилотных систем для России. Кроме того, впервые Канада ограничила деятельность компаний, поставляющих Москве цифровую инфраструктуру, которую используют в гибридных операциях против Украины.