Какие санкции продлили в ЕС?

Все действующие экономические санкции ЕС против России будут действовать до 31 июля 2026 года, передает 24 Канал со ссылкой на официальное сообщение Евросовета.

Первые ограничения против Москвы Европа применила еще в 2014 году. Но с февраля 2022 года они значительно расширились в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Сейчас они охватывают широкий круг санкций в различных секторах:

  • в финансах;
  • торговле;
  • энергетике;
  • технологиях и товарах двойного назначения;
  • промышленности;
  • транспорте;
  • и даже в предметах роскоши.

К тому же ограничения включают запрет на импорт морской нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны ЕС, направлены против определенных российских банков и нескольких пропагандистских медиа, поддерживаемых Кремлем.

Действуют также отдельные меры, противодействующие обходу санкций Кремлем.

Поскольку незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать основополагающие нормы международного права, в частности запрет применения силы, целесообразно сохранять все введенные ЕС ограничения и, при необходимости, принимать дополнительные меры,
– отметили в Евросовете.

Заметьте! Сейчас ЕС ввел против России уже девятнадцать пакетов санкций. Последний был утвержден в октябре.

Какие санкции готовят против России?

Вместе с тем давление на Москву не будут прекращать. Президент Владимир Зеленский анонсировал сегодня, что до конца года готовятся еще несколько санкционных решений против россиян и тех, кто помогает Кремлю вести его кровавую войну.

Новые ограничения будут направлены:

  • против лиц, сотрудничающих с российским военно-промышленным комплексом – не только граждан России, но и Китая;
  • против деятелей, которые оправдывают российскую агрессию и пропагандируют российские нарративы в средствах массовой культуры;
  • против спортсменов, использующих любовь людей к спорту для "глорификации российской агрессии".

Глава государства также рассказал, что сейчас Украина работает с европейскими чиновниками относительно деталей 20-го пакета санкций ЕС против России. В нем главное хотят усилить давление на энергетические активы российского диктатора Владимира Путина и связанных с ним олигархов.

Спасибо за эту работу. Украина продолжит и процессы синхронизации санкций: соответствующие решения СНБО Украины и указы,
– отметил Зеленский.

Важно! По словам президента, параллельно новый санкционный пакет против Москвы готовит Канада.

Что известно о санкциях против России?

  • В среду, 18 декабря, Совет ЕС расширил ограничительные меры против "теневого флота" России, добавив в список еще 41 судно. Прежде всего эти санкции коснулись танкеров за пределами ЕС, которые помогают Кремлю обходить ценовые ограничения на нефть или поддерживают работу энергетического сектора России.

  • Кроме того, ЕС ввел ограничения против пяти физических лиц и четырех компаний, играющих ключевую роль в деятельности "теневого флота". В обновленный список попали, в частности, предприниматели, связанные с российскими нефтяными гигантами – "Роснефть" и "Лукойл".

  • В ноябре санкции ввела Канада против 13 физических лиц и 11 организаций. Среди них есть те, кто занимается разработкой беспилотных систем для России. Кроме того, впервые Канада ограничила деятельность компаний, поставляющих Москве цифровую инфраструктуру, которую используют в гибридных операциях против Украины.