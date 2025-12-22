Какие санкции продлили в ЕС?

Все действующие экономические санкции ЕС против России будут действовать до 31 июля 2026 года, передает 24 Канал со ссылкой на официальное сообщение Евросовета.

Смотрите также Работали на оборонку: США неожиданно сняли санкции с поставщиков России

Первые ограничения против Москвы Европа применила еще в 2014 году. Но с февраля 2022 года они значительно расширились в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Сейчас они охватывают широкий круг санкций в различных секторах:

в финансах;

торговле;

энергетике;

технологиях и товарах двойного назначения;

промышленности;

транспорте;

и даже в предметах роскоши.

К тому же ограничения включают запрет на импорт морской нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны ЕС, направлены против определенных российских банков и нескольких пропагандистских медиа, поддерживаемых Кремлем.

Действуют также отдельные меры, противодействующие обходу санкций Кремлем.

Поскольку незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать основополагающие нормы международного права, в частности запрет применения силы, целесообразно сохранять все введенные ЕС ограничения и, при необходимости, принимать дополнительные меры,

– отметили в Евросовете.

Заметьте! Сейчас ЕС ввел против России уже девятнадцать пакетов санкций. Последний был утвержден в октябре.

Какие санкции готовят против России?

Вместе с тем давление на Москву не будут прекращать. Президент Владимир Зеленский анонсировал сегодня, что до конца года готовятся еще несколько санкционных решений против россиян и тех, кто помогает Кремлю вести его кровавую войну.

Новые ограничения будут направлены:

против лиц, сотрудничающих с российским военно-промышленным комплексом – не только граждан России, но и Китая;

против деятелей, которые оправдывают российскую агрессию и пропагандируют российские нарративы в средствах массовой культуры;

против спортсменов, использующих любовь людей к спорту для "глорификации российской агрессии".

Глава государства также рассказал, что сейчас Украина работает с европейскими чиновниками относительно деталей 20-го пакета санкций ЕС против России. В нем главное хотят усилить давление на энергетические активы российского диктатора Владимира Путина и связанных с ним олигархов.

Спасибо за эту работу. Украина продолжит и процессы синхронизации санкций: соответствующие решения СНБО Украины и указы,

– отметил Зеленский.

Важно! По словам президента, параллельно новый санкционный пакет против Москвы готовит Канада.

Что известно о санкциях против России?