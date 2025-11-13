Какие санкции ввела Канада?

Об этом сообщила министр иностранных дел страны Анита Ананд, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

В обновленный санкционный список попали 13 физических лиц и 11 организаций. В частности, некоторые из них привлечены к разработке программ беспилотных систем России.

Также впервые Канада ввела санкции против компаний, которые поставляют Москве цифровую инфраструктуру, которую россияне используют в гибридных стратегиях против Украины.

Кроме того, в санкционный список попали несколько компаний, которые занимаются торговлей сжиженным природным газом с Россией и 100 танкеров "теневого флота" Кремля.

Канада остается непоколебимой в своей преданности суверенитету Украины и ее народа, который решительно защищает свои права перед лицом разрушительных и агрессивных действий Путина. Канада будет продолжать усиливать давление через санкции, пока Россия не прекратит свое неоправданное вторжение в Украину,

– подчеркнула Ананд.

Важно! Канада отмечает, что новые санкции против России широко согласованы с недавними ограничениями США, ЕС и Великобритании,

Какие санкции ввела Великобритания?

Великобритания, напомним, ввела новые санкции против России 15 октября, говорится в заявлении правительства страны.

Ограничения ввели против нефтяных компании России – "Роснефть" и "Лукойл".

Также санкции коснулись дочерней компании "Роснефти" – Nayara Energy.

Санкции предусматривают замораживание активов компаний и физических лиц на территории Великобритании.

А на днях Великобритания объявила о намерении ввести запрет на предоставление морских услуг для транспортировки российского СПГ Она будет внедряться в течение 2026 года в координации с европейскими партнерами.

Санкции США и ЕС: что известно?