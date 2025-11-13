Какие санкции ввела Канада?
Об этом сообщила министр иностранных дел страны Анита Ананд, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.
Смотрите также Именно этого все требовали, – Рубио заявил, что США достигли предела санкций против России
- В обновленный санкционный список попали 13 физических лиц и 11 организаций. В частности, некоторые из них привлечены к разработке программ беспилотных систем России.
- Также впервые Канада ввела санкции против компаний, которые поставляют Москве цифровую инфраструктуру, которую россияне используют в гибридных стратегиях против Украины.
- Кроме того, в санкционный список попали несколько компаний, которые занимаются торговлей сжиженным природным газом с Россией и 100 танкеров "теневого флота" Кремля.
Канада остается непоколебимой в своей преданности суверенитету Украины и ее народа, который решительно защищает свои права перед лицом разрушительных и агрессивных действий Путина. Канада будет продолжать усиливать давление через санкции, пока Россия не прекратит свое неоправданное вторжение в Украину,
– подчеркнула Ананд.
Важно! Канада отмечает, что новые санкции против России широко согласованы с недавними ограничениями США, ЕС и Великобритании,
Какие санкции ввела Великобритания?
Великобритания, напомним, ввела новые санкции против России 15 октября, говорится в заявлении правительства страны.
- Ограничения ввели против нефтяных компании России – "Роснефть" и "Лукойл".
- Также санкции коснулись дочерней компании "Роснефти" – Nayara Energy.
Санкции предусматривают замораживание активов компаний и физических лиц на территории Великобритании.
А на днях Великобритания объявила о намерении ввести запрет на предоставление морских услуг для транспортировки российского СПГ Она будет внедряться в течение 2026 года в координации с европейскими партнерами.
Санкции США и ЕС: что известно?
США ввели новые ограничения против российской нефтяной отрасли. Под санкции попали "Роснефть" и "Лукойл", а также 31 дочерняя компания, среди которых Куйбышевский и Туапсинский нефтеперерабатывающие заводы. Эти меры стали очередным шагом Вашингтона для ограничения финансовых потоков Кремля и уменьшения доходов от экспорта энергоносителей.
Тем временем в Европейском Союзе согласовали уже 19-й пакет санкций против России. Согласно новым правилам, с января 2027 года Москва потеряет возможность поставлять сжиженный природный газ на рынки ЕС. Также Евросоюз запрещает транзакции для "Роснефти" и "Газпромнефти" и вводит контроль над 118 судами "теневого флота", которые Россия использует для обхода нефтяных ограничений.
Впервые санкции коснутся криптовалютных платформ и транзакций, которые Москва применяет для обхода международных запретов. Под ограничения попадут и банки из России и третьих стран, помогающие избегать санкций.