Когда ожидать новый пакет санкций от Евросоюза?
Сейчас новый пакет ограничений не является приоритетом, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Читайте также Санкционное давление растет: Румыния введет спецконтроль над российскими компаниями
Что касается вердикта по 20-му пакету санкций, направленных против России, то он не ожидается до праздников,
– говорится в материале.
Еще один источник издания сообщил, что Еврокомиссия начнет обсуждение идей относительно новых санкций в январе.
Обратите внимание! Politico пишет, что "неформальное обсуждение" по новому пакету санкций ведется, однако это "стандартная рутинная работа". И по состоянию на сейчас ничего не дошло до уровня постпредов стран ЕС.
В частности Швеция призывает Европу двигаться в вопросе следующего пакета санкций. Об этом написали в The Guardian.
Поскольку Россия не изменила свою позицию, ее не изменили ни Швеция, ни ЕС. Наша позиция остается такой: для достижения справедливого и прочного мира границы не могут меняться силой,
– заявила министр министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.
Мария Мальмер отметила:
- не может быть ограничений в отношении Вооруженных сил Украины, которые бы провоцировали дальнейшую российскую агрессию;
- не может быть никаких ограничений относительно полного суверенного права украинского народа выбирать собственный путь, включая путь к членству в ЕС
Согласно ее словам, российская агрессия продолжается, в Швеции есть четкий двухуровневый план: укреплять Украину и ослаблять Россию. Министр подчеркнула, что Украина может рассчитывать на поддержку.
Заметьте! Она также очертила "красные линии" Швеции по любому мирному соглашению в Украине. Мария Мальмер сказала, что Швеция никогда не будет "вознаграждать агрессию" и признавать "незаконную аннексию Крыма или любой другой части территории Украины" Россией.
Что известно о санкциях против России?
- Евросоюз согласовал последний 19 пакет санкций 23 октября. Ограничения запрещают Москве импортировать СПГ на рынки Европейского Союза с января 2027 года, проводить транзакции для "Роснефти" и "Газпромнефти"; использовать для обхода нефтяных ограничений 118 судов "теневого флота" и тому подобное.
- Также США ввели санкции против Кремля. Ограничения касаются российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".