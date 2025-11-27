Когда ожидать новый пакет санкций от Евросоюза?

Сейчас новый пакет ограничений не является приоритетом, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что касается вердикта по 20-му пакету санкций, направленных против России, то он не ожидается до праздников,

– говорится в материале.

Еще один источник издания сообщил, что Еврокомиссия начнет обсуждение идей относительно новых санкций в январе.

Обратите внимание! Politico пишет, что "неформальное обсуждение" по новому пакету санкций ведется, однако это "стандартная рутинная работа". И по состоянию на сейчас ничего не дошло до уровня постпредов стран ЕС.

В частности Швеция призывает Европу двигаться в вопросе следующего пакета санкций. Об этом написали в The Guardian.

Поскольку Россия не изменила свою позицию, ее не изменили ни Швеция, ни ЕС. Наша позиция остается такой: для достижения справедливого и прочного мира границы не могут меняться силой,

– заявила министр министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Мария Мальмер отметила:

не может быть ограничений в отношении Вооруженных сил Украины, которые бы провоцировали дальнейшую российскую агрессию; не может быть никаких ограничений относительно полного суверенного права украинского народа выбирать собственный путь, включая путь к членству в ЕС

Согласно ее словам, российская агрессия продолжается, в Швеции есть четкий двухуровневый план: укреплять Украину и ослаблять Россию. Министр подчеркнула, что Украина может рассчитывать на поддержку.

Заметьте! Она также очертила "красные линии" Швеции по любому мирному соглашению в Украине. Мария Мальмер сказала, что Швеция никогда не будет "вознаграждать агрессию" и признавать "незаконную аннексию Крыма или любой другой части территории Украины" Россией.

