Коли очікувати новий пакет санкцій від Євросоюзу?

Наразі новий пакет обмежень не є пріоритетом, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Що стосується вердикту щодо 20-го пакету санкцій, спрямованих проти Росії, то він не очікується до свят,

– йдеться у матеріалі.

Ще одне джерело видання повідомило, що Єврокомісія розпочне обговорення ідей щодо нових санкцій у січні.

Зверніть увагу! Politico пише, що "неформальне обговорення" щодо нового пакета санкцій ведеться, проте це "стандартна рутинна робота". І станом на зараз нічого не дійшло до рівня постпредів країн ЄС.

Зокрема Швеція закликає Європу рухатися у питанні наступного пакета санкцій. Про це написали у The Guardian.

Оскільки Росія не змінила свою позицію, її не змінили ні Швеція, ні ЄС. Наша позиція залишається такою: для досягнення справедливого й тривалого миру кордони не можуть змінюватися силою,

– заявила міністерка міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Марія Мальмер зазначила:

не може бути обмежень щодо Збройних сил України, які б провокували подальшу російську агресію; не може бути жодних обмежень щодо повного суверенного права українського народу обирати власний шлях, включно зі шляхом до членства в ЄС

Згідно з її слів, російська агресія триває, у Швеції є чіткий дворівневий план: зміцнювати Україну і послаблювати Росію. Міністерка наголосила, що Україна може розраховувати на підтримку.

Зауважте! Вона також окреслила "червоні лінії" Швеції щодо будь-якої мирної угоди в Україні. Марія Мальмер сказала, що Швеція ніколи не буде "винагороджувати агресію" і визнавати "незаконну анексію Криму або будь-якої іншої частини території України" Росією.

Що відомо про санкції проти Росії?