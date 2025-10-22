Какую помощь предоставит Швеция?

Помощь возрастет на 35 миллионов евро с приближением зимы, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Швеции в соцсети Х.

Читайте также Украина и Всемирный банк усиливают сотрудничество: какие отрасли оно будет охватывать

Отмечается, что страна поддерживает Украину через Всемирный банк. Это нужно для удовлетворения насущных потребностей, в частности укрепления устойчивости Украины и ее восстановления.

С приближением зимы мы дополнительно увеличиваем свою поддержку Трастового фонда Всемирного банка для помощи, восстановления, реконструкции и реформ в Украине (URTF) на 35 миллионов евро,

– говорится в сообщении.

Интересно! В рамках обсуждения данной поддержки министр помощи и внешней торговли Швеции Бенджамин Доуса встретился с управляющим директором Всемирного банка по операционным вопросам Анной Бьерде.

Кто еще объявил помощь Украине в последнее время?

Поддержку Украине окажет Норвегия. Недавно подобная информация появилась на сайте правительства страны.

Норвегия планирует выделить Украине 70 миллиардов норвежских крон (5,9 миллиарда евро). Средства будут направлены на военную поддержку в 2026 году.

Заметьте! Таким образом страна предлагает продолжить чрезвычайную поддержку Украины, которая была начата в 2025 году.

Какую еще помощь окажет Швеция?