Что известно о встрече представителей Всемирного банка и Украины?

Речь идет о министре энергетики Украины Светлане Гринчук и Регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Роберта Сома, пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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В фокусе переговоров были:

восстановление и защита энергетической инфраструктуры;

создание резервов оборудования для оперативных ремонтов;

развитие научного потенциала Чернобыльской АЭС;

реализация текущих и новых проектов в сфере энергетики.

Сотрудничество с Всемирным банком является важным для восстановления украинской энергетики. В частности следует отметить ее модернизацию в соответствии с европейскими стандартами.

Совместные проекты направлены на усиление устойчивости энергосистемы, защиту инфраструктуры от атак и развитие возобновляемых источников энергии,

– сказала Светлана Гринчук.

Стороны договорились активизировать сотрудничество по следующим направлениям:

привлечение финансирования для закупки оборудования, необходимого для оперативного реагирования на повреждения, вызванные российскими атаками; развитие возобновляемых источников энергии и распределенной генерации, в частности путем привлечения грантов и инвестиций; углубление сотрудничества в сфере ядерной энергетики, включая исследования и инновационные решения; продолжение реализации проекта Re-Power, предусматривающий закупку оборудования, строительство защитных сооружений и развитие распределенной генерации; запуск нового проекта Всемирного банка и ЧАО "Укргидроэнерго", направленного на повышение гибкости энергосистемы, развитие накопителей энергии и поддержку процесса декарбонизации;

дальнейшее внедрение реформ в секторе, в частности европейской интеграции, совершенствование корпоративного управления и создание благоприятных условий для развития возобновляемой энергетики.

Важно! Энергетический сектор остается среди приоритетов деятельности Всемирного банка в Украине, а его команда будет расширена для усиления технической и экспертной поддержки.