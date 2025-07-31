Что известно о встрече представителей Всемирного банка и Украины?
Речь идет о министре энергетики Украины Светлане Гринчук и Регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Роберта Сома, пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Читайте также Всемирный банк "сделал" бедняками почти 9 миллионов украинцев
В фокусе переговоров были:
- восстановление и защита энергетической инфраструктуры;
- создание резервов оборудования для оперативных ремонтов;
- развитие научного потенциала Чернобыльской АЭС;
- реализация текущих и новых проектов в сфере энергетики.
Сотрудничество с Всемирным банком является важным для восстановления украинской энергетики. В частности следует отметить ее модернизацию в соответствии с европейскими стандартами.
Совместные проекты направлены на усиление устойчивости энергосистемы, защиту инфраструктуры от атак и развитие возобновляемых источников энергии,
– сказала Светлана Гринчук.
Стороны договорились активизировать сотрудничество по следующим направлениям:
- привлечение финансирования для закупки оборудования, необходимого для оперативного реагирования на повреждения, вызванные российскими атаками;
- развитие возобновляемых источников энергии и распределенной генерации, в частности путем привлечения грантов и инвестиций;
- углубление сотрудничества в сфере ядерной энергетики, включая исследования и инновационные решения;
- продолжение реализации проекта Re-Power, предусматривающий закупку оборудования, строительство защитных сооружений и развитие распределенной генерации;
- запуск нового проекта Всемирного банка и ЧАО "Укргидроэнерго", направленного на повышение гибкости энергосистемы, развитие накопителей энергии и поддержку процесса декарбонизации;
дальнейшее внедрение реформ в секторе, в частности европейской интеграции, совершенствование корпоративного управления и создание благоприятных условий для развития возобновляемой энергетики.
Важно! Энергетический сектор остается среди приоритетов деятельности Всемирного банка в Украине, а его команда будет расширена для усиления технической и экспертной поддержки.